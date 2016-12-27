Cemil Yaman, meclis üyelerine eğitim verdi

Bu kapsamda AK Parti Kocaeli Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Cemil Yaman’a ise Bolu, Bilecik ve Balıkesir illerinde görev alan belediye meclis üyelerine eğitim vermesi için görevlendirilmişti.

Bilecik’te Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde Belediye meclis üyeleri ile bir araya gelen Yaman, meclis üyelerine 5393 Sayılı Belediye Kanunu, belediye meclis üyelerinin görev ve sorumlulukları, belediye meclisinin gündeminin oluşturulması ve belediye meclisi ihtisas komisyonlarının işleyişleri ele alındı. Ele alınan teknik konular sonrası AK Parti ve belediyecilik başlığı altında eğitimi sürdüren Yaman, AK Parti ile birlikte ülkemizin 'Katılımcı Belediyecilik', 'Kültürel Belediyecilik', 'Sosyal Belediyecilik', 'Çevre Dostu Belediyecilik' ve 'Hizmet Belediyeciliği' ile tanıştığını ifade etti.

15 TEMMUZ'U UNUTMAYACAĞIZ

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, konuşmasında, "AK Parti'li belediyeler yerel kalkınmanın lokomotifidirler. Belediyelerimizin ve sizlerin görevi yaşanabilir ve yaşam kalitesi yüksek kentler oluşturmaktır. Tabi bizler böyle kutsal görevleri yerine getirme gayreti içerisinde iken ülke tarihimize kara bir leke olarak geçen 15 Temmuz hain darbe girişimini hiçbir zaman unutmayacağız. Ülkemizin ve yerel kalkınmamızdan rahatsız olanlar içimizdeki hainlerle birlikte ülkemizin geleceğini karartmak istemiştir. Ancak benim her zaman başımın üstünde taşıdığım ve onlara hizmet etmekten büyük bir onur duyduğum halkım bu hain girişime dur demiş ve ülkemizi büyük bir felaketten kurtarmıştır. 15 Temmuz’dan sonra bizim sorumluluğumuz daha da artmıştır. Halkımız arkamızda durmuş ve Cumhurbaşkanına, Başbakanına sahip çıkmış, ülkesine sahip çıkmış ve görevini yerine getirmiştir. Bizde artık bu bilinçle daha çok çalışacağız. Sizler daha çok çalışacaksınız. Ve bu ülkenin genelde ve yerelde daha hızlı büyümesini sağlayacağız" dedi.

YAMAN'DAN BAŞKANLARA ZİYARET

Eğitimin ardından Yaman, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ile Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’yı makamında ziyaret etti. Yaman, misafirperverliklerinden dolayı Karabıyık ve Yağcı’ya teşekkür etti.