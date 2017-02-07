CHP REFARANDUM HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR



TÜM YURTTAŞLARIMIZI DAVET EDİYORUZ



12 Ocak Pazar günü saat 14.00 da Çayırova belediyesi toplantı salonunda düzenleyeceğimiz, tüm partililerimizin ve yapılan bu değişiklik konusunda bilgilenmek isteyen tüm yurttaşlarımızın katılacağı toplantı ile bu anayasa değişiliğine ve başkanlık sistemine neden karşı çıktığımızı tüm yönleri ile paylaşacağız diyen ilçe başkanı KAYA Toplantıya İl Başkanımız Cengiz SARIBAY , Parti meclis üyemiz ve Kocaeli Milletvekilimiz Haydar AKAR, İstanbul milletvekilimiz Mahmut TANAL , Kocaeli millevekilimiz Tahsin TARHAN , Kocaeli milletvekilimiz Fatma Hürriyet KAPLAN ‘ın katılacağını belirterek , refarandumun bir seçim olmadığını ve siyasi bir mesele olamadığını kampanya süresince CHP olarak parti bayrağı kullanmayacağız diyerek tüm partili , partisiz yurttaşlarımızı toplantıya davet ediyorum diyerek konuştu.

Konu ile ilgili açıklama yapan ilçe başkanı Selahattin KAYA: 'Hazırlıklar doğrultusunda sandık sorumlularımızı hızla belirliyoruz. Belirlenen sandık sorumlularımıza eğitim çalışmalarına başladık ve çok kısa süre içerisinde sandık sorumlularımızı , okul ve kat sorumlularımızı belirleyip eğitimden geçireceğiz. Refarandum süresince sahada çalışmalar içerisinde yer alacak ekiplerimiz hazır. Yapılacak anayasa değişikliğinin anlatımı konusunda ortak söylem birliğini sağlamak için değişiklik ile ilgili parti üyelerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz.' dedi.