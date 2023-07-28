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CHP’li Çiler’den Gebze İl Olsun Teklifi

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, TBMM Başkanlığına verdiği Kanun Teklifi ile Gebze’nin İl yapılmasını istedi. Çiler, teklifinin gerekçesinde, Gebze'nin nüfusunun 400 binin üzerinde olduğunu ve Türkiye'nin en büyük sanayi kentlerinden biri olduğunu belirterek, "Gebze'nin il olması, bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan daha da gelişmesini sağlayacak ve yönetim yapımızın güçlenmesini sağlayacaktır" dedi.

CHP'li Çiler'den Gebze İl Olsun Teklifi

28 Temmuz 2023 Cuma 13:46

 CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, TBMM Başkanlığına verdiği Kanun Teklifi ile Gebze’nin İl yapılmasını istedi. Çiler, teklifinin gerekçesinde, Gebze'nin nüfusunun 400 binin üzerinde olduğunu ve Türkiye'nin en büyük sanayi kentlerinden biri olduğunu belirterek, "Gebze'nin il olması, bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan daha da gelişmesini sağlayacak ve yönetim yapımızın güçlenmesini sağlayacaktır" dedi. Bunun yanı sıra Çiler, Gebze’nin nüfusunun Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçeleri ile birlikte 850bine ulaştığını vurguladı.

CHP’li Çiler teklifinde, Gebze’nin Türkiye'nin en büyük 10 Organize Sanayi Bölgesine ve 10 limana ev sahipliği yaptığını ve Kocaeli ili GSYİH'sının %33,7'sini oluşturduğu belirtti. Ayrıca; Gebze'de, Gebze Teknik Üniversitesi, 100’ün üzerinde Ar-Ge merkezi olduğu, 4 adet teknoloji geliştirme bölgesi, 1 serbest bölgesi ile Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerinden biri olduğunu ifade etti. Bununla birlikte Çiler Gebze’nin 65 ilden daha fazla ihracat yaptığının altını çizdi.
CHP’li Çiler TBMM’ye sunduğunu Kanun Teklifine ilişkin, “Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 il olacaksa yeni il yapılacak yerlerin başında Gebze geliyor. Nüfusu ile ekonomiye katkısı ile sanayisi ile Gebze bunu en çok hak eden bölgelerden biridir. Darıca, Çayırova ve Dilovası ile birlikte birçok büyükşehirden büyük bir nüfusa ulaşıyor. Gebze’nin hak ettiği değeri artık alması lazım” diye konuştu.

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