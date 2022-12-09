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CHP'li Özel ile Ağbaba, Sünnet düğününe katıldı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Kocaeli'de sünnet düğüne katıldı.

CHP'li Özel ile Ağbaba, Sünnet düğününe katıldı

09 Aralık 2022 Cuma 22:08

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in oğlu Aras'ın, Başiskele ilçesindeki bir otelde düzenlenen sünnet düğününe katılan Özel ile Ağbaba, aileyi tebrik etti.
Özgür Özel, kendi evlatlarının sünnet düğününe ev sahipliği ediyormuş gibi hissettiklerini belirterek, katılımcıları selamladı. Veli Ağbaba da Fatma Kaplan Hürriyet ile yıllarca yan yana mücadele ettiklerini dile getirdi.
Düğüne, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve bazı siyasi partilerin temsilcileri ile davetliler katıldı.



AA
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