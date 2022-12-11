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CHP'li Soyluçiçek'ten Gelecek Partisi'ne ziyaret

Eski CHP Kocaeli - Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, Gelecek Partisi Çayırova İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

CHP'li Soyluçiçek'ten Gelecek Partisi'ne ziyaret

11 Aralık 2022 Pazar 21:18


Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli - Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek oldukça anlamlı ve değerli bir ziyarette bulundu. 
Soyluçiçek, "Altılı Masa"nın ruhuna uygun bir davranış göstererek, CHP'den ilçe başkanlığı yaptığı Çayırova'da Gelecek Partisi teşkilatını ziyaret etti. 
Cihan Soyluçiçek, ziyaretten dolayı Gelecek Partisi teşkilatına teşekkürlerini ileterek, çalışmalarında başarı dileklerinde bulundu. 
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