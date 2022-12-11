CHP'li Soyluçiçek'ten Gelecek Partisi'ne ziyaret Eski CHP Kocaeli - Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, Gelecek Partisi Çayırova İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

11 Aralık 2022 Pazar 21:18