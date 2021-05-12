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Çiler'den Bayram Tebriği

Sabrı, şükrü, ihtiyacı olanları fark etmeyi ve paylaşmayı öğreten bir Ramazan ayını daha tamamlayarak; sevinç ve mutlukların paylaşıldığı, dostluk ve kardeşlik bağlarının pekiştirildiği Ramazan Bayramı’na kavuşmuş olmanın mutluluğu içerisindeyiz.

Çiler'den Bayram Tebriği

12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:15

     Birbirimizden uzakta, dijital ortamlarda, sosyal mesafe kurallarına uyarak hayatımızı sürdürmek, özel günlerimizi kutlamak zorunda kaldığımız bu dönemde; ihtiyaç sahiplerimize yönelik geleneksel Ramazan iftarlarımızı düzenleyemesek de, bizler Gebze Ticaret Odası olarak bu süreçte gerek kurum ve kuruluşlar aracılığıyla gerekse, Odamız ve dört ilçemizin muhtarları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerimize destek olmayı sürdürdük.

       Açıldığı günden bu yana 1.300 Operasyon, 3.300.000 tl değerinde bağış ve 340.000 ihtiyaç sahibine toplu dağıtım gerçekleştirilen; Odamız, Ford Otosan, Gıda Kurtarma Derneği ve Fazla Gıda ortaklığındaki Sosyal Etki Merkezi projemiz ile, yalnızca Ramazan ayında 175.000 tl değerinde bağış ve 1000’i aşan ihtiyaç sahibine gıda, hijyen malzemesi ve kırtasiye dağıtımı yapıldı; 350 aile kendilerine verilen kart ile ücretsiz alışverişlerini gerçekleştirdi.

      Bu süreçte, Mobil Aşevimiz ile bölgemizde bulunan hastanelerimizdeki sağlık ordumuz ve hasta yakınlarımız ile tüm kurallara uygun bir şekilde iftarlarda buluştuk. İnanıyoruz ki, bu zorlu günlerin üstesinden hep birlikte gelecek, bir sonraki bayramımızda özlemle ve mesafesiz bir şekilde buluşmayı beklediğimiz sevdiklerimize, biraz daha sabırla gayret göstererek kavuşacağız.

      Başta sağlık olmak üzere, kardeşliğin, hoşgörünün ve dayanışmanın daim olduğu nice bayramları birlikte yaşamak dileğiyle; Ramazan Bayramı’mızı yürekten kutluyor, birbirimize huzurla sarılacağımız günlerde görüşebilmek umuduyla, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

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