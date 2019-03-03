Cumartesi Pazarı’nda esnafla buluştu

Cumhur İttifakı AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, seçim çalışmasına ara vermeden devam ediyor. Temposunu daha da arttıran ve kapı kapı gezerek vatandaşlarla bir araya gelen Bıyık, pazar ziyaretinde bulunarak pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. Pazarcıların ve vatandaşın sorunlarını tek tek dinleyen Bıyık, esnafla sürekli istişare halinde olacağını söyledi. AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay'la birlikte kadın ve gençlik kollarının pazarın girişinde açtığı standı da ziyaret eden Bıyık, daha sonra pazarı gezdi.

DARICA’YA KAPALI PAZAR MÜJDESİ

Darıca’ya yakışacak modern pazarlar inşa edeceklerinin müjdesini veren Bıyık, “Pazarcı esnafımızla bir araya gelerek Pazarcılar Odası ve esnafın görüşlerini alacağız. Darıca merkezde şu an bir tane kapalı pazarımızın inşaatı devam ediyor. Aynı şekilde diğer mahallelerimizde de kapalı semt pazarları yapacağız. Ben yaptım oldu anlayışıyla hareket etmeyeceğiz. Sorunu o mahallede çözmek ve pazarın kurulduğu mahallede kapalı Pazar yapmak istiyoruz. Bu konuda pazarcı esnafıyla sürekli istişare içinde olacağız” ifadelerine yer verdi.

PAZAR OLMADIĞINDA OTOPARK HİZMETİ



Devamında konuşan Bıyık, “Pazarcı esnafının da memnun olacağı modern pazarlar yapmak istiyoruz. Kapalı pazarları aynı zamanda çok amaçlı planlıyoruz. Deprem ve ya doğal afet anında toplanma merkezi olarak kullanmak için planlayacağız. Pazar olmadığı zaman otopark olarak hizmet vermesini istiyoruz. Kızılay’la da görüşerek alt katlarında afet anlarında kullanılması için gıda ve çadır deposu olarak da hizmet vermesini amaçlıyoruz” diye konuştu.