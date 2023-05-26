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Cumhur İttifakı’nın İlçe Başkanları Gebze Esnafıyla Buluştu

Cumhur İttifakı ortağı siyasi partilerin Gebze ilçe başkanları esnaf ve vatandaşlarla buluşarak 28 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek istedi.

Cumhur İttifakı'nın İlçe Başkanları Gebze Esnafıyla Buluştu

26 Mayıs 2023 Cuma 18:43

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. Tura kalmasının ardından Gebze’de çalışmalarını birlikte gerçekleştiren Cumhur İttifakı ortağı siyasi partilerin ilçe başkanları, oto sanayi sitesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Gebze’de omuz omuza çalışmalarını gerçekleştiren AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, MHP İlçe Başkanı Bülent Özdemir ve Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Engin Kılıç Gebze’de bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet ederek, Pazar günü gerçekleşecek seçimlerde oy kullanmaya davet etti.

İLÇE BAŞKANLARI REKOR OY İÇİN KARARLI

28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek seçimlerin Türkiye için dönüm noktası olduğunu belirterek vatandaşları hem oy kullanmaya hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek olmaya davet eden ilçe başkanları, Gebze’den rekor bir oy almak için kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek sözü alan Cumhur İttifakı ilçe başkanları yaptıkları ortak açıklamada, “Cumhur İttifakı olarak Gebze'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a rekor bir desteğin olması için birlik ve beraberlik içinde son dakikaya kadar Gebzelilerle buluşmaya ve vatandaşlarımızla gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz' dedi.

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