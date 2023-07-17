Cumhuriyet Halk Partisi'nden 81 ilde Basın Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlendiği iktidarın yaptığı zamlara ilişkin basın açıklamasını CHP İl Başkanı Bülent Sarı, Kocaeli kamuoyu ile paylaştı. Sarı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

AKP iktidarında iki Türkiye var: biri Saray'ın Türkiye'si, diğeri ise vatandaşın Türkiye'si. Saray'ın Türkiye'sinde "elektrik faturasını ödeyemedim, doğalgaza da zam gelmiş” gibi dertler yok. "Ulaşım bedeli aldı başını gitti, bu bayramda köye bile gidemedik" gibi halkın gündelik sorunları yok. Markete gidildiğinde llBugün de et alamadık, peynir alamadık, süt bile alamadık, bu ayı nasıl çıkaracağız" feryadı yok. Kira derdi yok, kiracının da ev sahibinin de mağdur olduğu düzenden haberleri dahi yok. Saray'da bebek bezlerine gelen zamların, tuvalet kağıdındaki fiyat artışının, yağın, çayın, pirincin, soğanın günaşırı zamlanmasının yarattığı endişe yok. Çocuğunu okula aç göndermek zorunda kalan ailelerin, tenceresini kaynatamayan kadınların çaresizliği yok.

Saray'ın şaşalı ışıklarından, işsiz gençlerin sürüklendiği depresyon görünmüyor. Yoksulluk nedeniyle yıkılan yuvalardan yükselen feryat duyulmuyor. Açlıktan midesi guruldayan işçinin, emeklinin isyanı ulaşmıyor. Saray'ın Türkiye'si, satamadığı için ürününü dalından toplamayan çiftçiden de zam üstüne zam gelen ürüne erişemeyen tüketiciden de bihaber!

Halkın derdi, Saray'ın derdi olmuyor.

Nasıl olsun ki! Saray'ın Türkiye'sinde; 5'li çeteler varı dolar bazında ihale alanlar var, dolarla gelir garantili, yollar, köprüler, hastaneler yapanlar var, dolarla devlete borç para verenler var, dört beş kurumdan birden maaş alanlar var.

Vatandaşın Türkiye'si ise yangın yeri. Zam üstüne zam, vergi üstüne vergi, borç üstüne borç.

"Türkiye'yi uçuracağız.Ülkemizi dünyanın en güçlü ilk 10 ekonomisi arasına sokacağız” dediler. Dünya sefalet liginde ilk 10'a soktular. Sosyal yardımlardan yararlanarak hayata tutunmaya çalışan hane sayısını 4,5 milyona çıkardılar. Halka ekonomik soykırım uyguladılar.

Erdoğan, OTV'yi arttırma yetkisini ilk olarak akaryakıtta kullandı. Bir gece yarısı operasyonuyla akaryakıt 6 TL zamlandı. Şimdi bu zam, iğneden ipliğe her şeye misliyle yansıyacak. Enflasyon daha da coşacak. Çakma ekonomist, bozduğu ekonomiyi memura, işçiye, emekliye, vatandaşa yüklediği vergiler ve zamlarla düzeltmeye çalışıyor. Millete çay kaşığıyla verdiğini kepçeyle alıyor. 85 milyonu 5'li çetelere mahkûm ediyor. Kasası boşalmış, rezervleri erimiş, parasının değeri kalmamış, eşitlik liginde küme düşmüş bir ülkeye dönüştürüldük.

BU zulüm karşısında ezilen vatandaşlarımıza sesleniyoruz: bu yangını kimin çıkardığını biliyoruz. Türkiye'yi Neron'dan kurtaracak, yangını söndürecek olan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Biz halkın partisiyiz. Saray ile halk arasındaki duvarı biz kaldıracağız. Halkın iktidarını biz kuracağız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Canımıza tak eden zamlara dikkat çekmek ve halkın sesine ses katmak için, Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri olarak 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapıyoruz.