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Darıca İlçe Danışma Meclisi toplandı!

Darıca'da AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.

Darıca İlçe Danışma Meclisi toplandı!

23 Ocak 2017 Pazartesi 16:15

Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda, teşkilatlarının her zaman seçim varmış gibi çalıştığını söyledi.

Referandum sürecinde yapacakları çalışmalarda ilçede yüzde 70 "evet" oyu beklediklerini dile getiren Bıyık, "Bu halk her zaman doğru karar verdi. İnanıyorum ki referandumda da halkımız en doğru kararı verecektir." dedi.

AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan da göreve gelmelerinin ardından birçok badire atlatıldığını söyledi.

Güçlü ve büyük Türkiye olma yolunda ilerlediklerini kaydeden Ceyhan, "Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, dedelerimizin kurtuluş mücadelesini bugün AK Parti kadroları olarak Cumhurbaşkanımızla birlikte veriyoruz. Güçlü ve büyük Türkiye olma yolunda ilerliyoruz." diye konuştu.


KOCAELİ (AA)




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