Davutoğlu: Alınacak yanlış bir tavır Erdoğan’a seçimi hediye edebilir

6’lı masayla ilgili “o çöktü, çöküyor” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a cevap veren Davutoğlu, “Eğer Tayyip bey bir konuda çok fazla ve bilinç dışı söylem tutturmuşsa ciddi kaygı içinde demektir. Nöbetleşe bir şekilde bazen Bahçeli dağıtıyor masayı, bazen Erdoğan dağıtıyor, bazen onların taraftarı medya dağıtıyor ama onlar her dediğinde 6’lı masa daha güçlenmiş şekilde çıkıyor. Ben bundan çok rahatsız değilim” dedi.





6’lı masanın hedeflerini açıklayan Davutoğlu, “Bizim hedefimiz çarpık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denen bu çarpık düzenin yerine gerçek anlamda demokratik bir Parlamenter Sistemi kurmak, devlet mimarisini tekrar düzene koymak, yoksulluğa boğulmuş milletin refah düzeyini yükseltmek, güvenin yok olduğu adalet sistemine güven aşılamak ve tabiri caizse büyük sarsıntılar geçirmiş binanın sütunlarını tahkim edip tekrar estetik bir mahiyette inşa etmek.” Dedi.





Başörtüsü meselesinde anayasa değişikliği teklifine değinen Davutoğlu 6’lı masa içerisinde alınacak yanlış bir tavrın Erdoğan’a seçimi kazandırabileceğini söyledi.





Davutoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Bizim artık bir mahalleye kendimi hapsedip diğer mahallelere gözümüzü kapatma lüksümüz yok. Her bulunduğumuz hallede diğerine hitap edeceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu’nun helalleşme çağrısına ben bu anlamda olumlu görmüştüm.





Tayyip Erdoğan ve Bahçeli bu kini temsil ediyor

Bu seçim ya barışacağız ya da uzun bir süre insanlar birbirine kin besleyecek. Tayyip Erdoğan ve Bahçeli bu kini temsil ediyor. Ben ise Hz. Mevlana ahlakı gereği barışı temsil ediyorum. Ve benim vazifem ait olduğum mahalleyi bu barışa hazırlamak. Sayın Kılıçdaroğlu’nun vazifesi, sayın Akşener’in vazifesi her birimizin vazifesi bu. Mesele İmamoğlu mu Kılıçdaroğlu mu?, Akşener mi Kılıçdaroğlu mu? Davutoğlu mu Kılıçdaroğlu mu? gibi meselesine indirgenirse hepimiz kaybederiz.





Ortak mücadele etmeye kararlıyız

Saraçhane’de verilen resim Erdoğan ve Bahçeli’ye yaptığınız operasyonu görüyoruz ve biz bunun karşısında ortak mücadele etmeye kararlıyız resmidir.





Kurmaylar 6’lı masanın Türkiye vizyonunu anlatmalı

6 partinin bütün kurmaylarına düşen görev şu andan itibaren tek şeye odaklanmak. Her partinin kendi pozisyonunu anlatması değil 6’lı masanın ortak hedefini ve Türkiye vizyonunu anlatmasıdır.





Mesele sadece İmamoğlu değil

Mesele sadece İmamoğlu değil mesele İstanbul Belediyesi’nin büyük rant alanıdır. Seçime giderken İstanbul Büyükşehir Belediye başkanını boşaltmak ve oraya kendi adamını getirmek istiyor.





Birbirlerine benzediler

Tayyip beyin dili, üslubu Bahçelileşti. Ak Parti MHP’lileşti. Birbirlerine benzediler. Tayyip beyin buradaki amacı toplum psikolojisini etkilemek ve tartışmayı kişiler üzerine indirmek. Bizim bu oyuna gelmememiz lazım.





Dışarıdan birinin aday olma ihtimali her zaman vardır

Adaya altılı masadaki kişiler karar verecek. Dışarıdan birinin aday olma ihtimali her zaman vardır. Bizim her ihtimale açık bir yol almamız lazım.





‘Ben’ değil ‘biz’ dememiz lazım

‘Ben’ değil ‘biz’ dememiz lazım. Eğer ‘ben’ bilinciyle hareket edersen bu masa seçimi kazansa bile başarılı olamaz.





Üzerimize çok gelecekler. Seçim tarihi ortaya konana kadar adayı açıklamayacağız.





‘Kurtarın bizi’ diye feryat ediyor

Türkiye’de büyük bir siyasi deprem yaşanacak. Yolda, sokakta herkes ‘kurtarın bizi’ diye feryat ediyor.





Bakanlık parlamento matematiği ile ilgili olacak

Her partinin cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanı olacak. Bakanlık dağılımı seçimde çıkacak olan parlamento matematiği ile ilgili olacak.





Beştepe’deki yüzlerce danışman ertesi gün çantalarını alıp gidecekler

Beştepe’deki yüzlerce danışmanın yerleri doldurulmayacak, onlar ertesi gün çantalarını alıp gidecekler. Yaptıkları işlemler hukukun denetimine tabi tutulacak. Adlarının yolsuzluğa karıştığı danışmanların her biri şimdiden çantalarını toplamaya başlasınlar. Onların yerine benzer danışmanlar da atanmayacak.





Kredi ve Garanti Fonu’nda verilecek 200 milyar TL seçim rüşvetidir.





Faizciliğin olabilecek en çirkin, en ahlaksız hali bugün Türkiye’de yaşanıyor.





Asgari ücretin 9 bin 715 lira olması lazım

Bizim arkadaşlarımız hesaplaması sonucunda asgari ücretin 9 bin 715 lira olması lazım.





Erdoğan’a seçimi hediye edebilir

41’inci madde de ‘aile kadın ve erkekten oluşur’ yerine ‘evlilik reşit erkek ve reşit kadından oluşur’ denseydi kimse itiraz etmezdi. Benim 6’lı masa içindeki kaygım başörtüsü konusunda alınacak yanlış bir tavır Erdoğan’a seçimi hediye edebilir.