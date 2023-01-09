Davutoğlu: “Bahçeli bu cinayet karşısında neden sessiz”

Sinan Ateş cinayetinde devlet görevlilerinin 8 gündür sessiz kaldığının altını çizen Davutoğlu, "İçişleri Bakanı, Sinan Ateş cinayetini işleyenlerin arka planını neden anlatmıyor. Bahçeli, bu cinayet karşısında niye sessiz?. Bu işin takipçisi olacağız" diye konuştu.

Davutoğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle:

‘Beştepe'nin etrafını yolsuzluk sarmış’

Biz yeni kadrolarla yola çıktık. Sonra fikriyatımızı adım adım işledik. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem vurgusuyla, ekonomi, gençlik ve kadın politikalarıyla gündeme geldik. Ama başka meseleler de var Kutuplaşma siyasetini noktalamak için altılı masada bir araya geldik. "Biz gelin tanış olalım" diyen Yunus Emre'nin düsturuyla yola çıktık. "Ne olursan ol gel" diyen Mevlana'nın düsturuyla yola çıktık. Biz haram dolu bir sofraya oturmadık oturmayacağız. Beştepe'ye çeteler yürüyor. Beştepe'nin etrafını yolsuzluk sarmış.

Bahçeli, bu cinayet karşısında niye sessiz?

İçişleri Bakanı, Sinan Ateş cinayetini işleyenlerin arka planını neden anlatmıyor. Bahçeli, bu cinayet karşısında niye sessiz. 8 gündür cinayetin karşısında sessizler. Bu işin takipçisi olacağız. Biz millet için bir araya geldik. Millet için yürümeye devam edeceğiz. Biz geçiş süreci yol haritası, 6 genel başkan olarak ülkeyi geçiş sürecinde nasıl yürüteceğimizin yol haritasıdır. 30 Haziran'da halkımıza bunu ilan edeceğiz. 28 Şubat'ın intikamını almaya çalışan bazı kesimler rahatsız oldu.

Halkın yoksulluğu her haneye girdikçe girdi

"Kritik bir tarihte toplanıyoruz. Tarihi bir eşikteyiz. Otoriter yanlıları din, vatan, millet diyerek insanın temel hak ve özgürlüklerini sarmaya başladı. Herkesin sustuğu bir günde 21 Mayıs 2019'da ilk gelecek meşalesini çaktık. İktidara seslendik. Yolunuz yol değil dedik. Yapmayın dedik. Bir yüzükle başlayan yolculuğu saraylarla sürdürmeyin dedik. Halkın içinden çıktınız, halktan uzaklaşmayın dedik. Biz onların geleceği için de onları uyarıyorduk. Ama zulümleri arttıkça arttı. Halkın yoksulluğu her haneye girdikçe girdi.

Gelecek Partisi cesurların partisidir

Bu ülke için her türlü fedakarlığı yapan gelecek gönüllülerinin susmaya hakkı yoktu. Bu otoriterlik düzenini yıkmaya var mısınız? Önce parti kuramaz dediler, kimse yaklaşamaz dediler. gerçekten de bazı korkaklar yaklaşamadı. Ama kurulmaz denilen partimizi kurduk. Sesleri çıkamaz dediler sesimiz gür çıktı. Hiç kimseden korkmadık. Gelecek Partisi cesurların partisidir.

Onların hesabı şuydu. "Ülkeyi kutuplaştıralım, iki düşman kutup yaratarak seçimi kazanalım" dediler. Biz bu kutbu bozduk. İktidara meydan okuduk. Yeni bir vatandaşlık hukukuyla omuz omuza verelim dedik. Türkiye'nin en güçlü siyasi, ekonomik ve hukuki kadroları Gelecek Partisi'ndedir. Bununla gurur duyuyoruz. Seçimlerde 1. parti olmaya, sandıkları patlatmaya var mıyız?

Ülkeyi bir kişiyle yönetmeyeceğiz dedik

Altılı masa olarak ortak aday çıkaracağız. Bu aday cumhurbaşkanı olduktan sonra da altı partinin başkanı ülkeyi basiretle yönetmeye devam edecek. Ülkeyi bir kişiyle yönetmeyeceğiz dedik. Tayyip Erdoğan gibi tek başına yönetmeyecek dedik. Altı parti sorumluluk alarak, ülkeyi ortak akılla yönetecek dedi. Sonra bazı çevreler bizi eleştirdi. Az oy alan partilerin vesayeti olacak diye. Sen önce Tayyip Erdoğan'ın vesayetine bir şey söyle.

Hep beraber Türkiye'yi kara tünelden çıkaracağız

Cumhurbaşkanı 8 gündür Sinan Ateş cinayetiyle ilgili neden konuşmuyor. Çünkü üzerinde Bahçeli'nin vesayeti var. Perinçek'in vesayeti altında Doğu Türkistan'daki zulme sesini çıkarmıyor. Bu ülkeyi yasaklar altında yöneten zihniyete emanet etmeyeceğiz. Ama üç beş anketöre de teslim etmeyeceğiz. Bizi küçük parti diye tanımlayanlara seslenelim Gelecek Partisi küçük değil yeni bir partidir.

Bizim ortak akılla, ortak iradeyle kararname çıkarmamızdan rahatsız oluyorlar. Bu milletin kaderini bir kişinin aklına, vicdanına bırakmayacağız. Hep beraber Türkiye'yi kara tünelden çıkaracağız. Bundan sonra onlar için kara bulutlar olacak.

Eğer Selçuk Özdağ'a saldıran alçaklar elini kolunu sallayarak dolaşıyorsa orada adalet yok demektir. Milletin dini değerlerini istismar ederek otoriter düzen kurmaya çalışanlara karşı her zaman demokrasi ve insan hakları diyeceğiz.

‘Okullarda her gün çocuklarımıza bir öğün yemek vereceğiz’

Devlet bizim için insan üstü bir şey değildir, insanlara hizmet ettikçe yaşayabilecek bir varlıktır. Çocuklar beslenemiyor, babalar çocuklarının önüne rızk koyamıyorlar. Okullarda her gün çocuklarımıza bir öğün yemek vereceğiz. Yurt sorunu, barınma sorunu olmayacak. İş kurmak isteyen gençlere 1 milyona kadar faizsiz kredi vereceğiz. Gençler evlenemeyecekler. Gençlerin terk ettiği bir ülkeyi değil gençlerin onurla yaşadığı bir ülkeyi onurla inşa edeceğiz.

‘Türkiyeli her vatandaş eşittir’

Çiftçilerimize hayat suyu, can suyu vereceğiz. Enflasyonun belini çiftçileri, esnafı destekleyen politikalarla kıracağız. Emeklilerin maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkaracağız. Bunların maliyeti faiz baronlarına verdikleri para kadar neredeyse. Türkiyeli her vatandaş eşittir. Biz hiç korkmadan söylüyoruz. Biz milli bir hareketiz. Birini dışlayarak milli olamazsınız. Bana Diyarbakır'da serok Ahmet diyenler burada da aynısını söylüyor.

Bizim iktidarımızda Kürtçe yasal bir dil olacak. Cemevleri, Kültür Bakanlığının altında bir müze evi gibi görülmeyecek. Saygı görecek, saygı duyulacak. KHK mağdurları ile ilgili en net ifadeleri parti programında biz yazdık. Gelecek Partisi ikiyüzlülerin partisi değildir. Biz Diyarbakır'da ne söylersek

Ankara'da, Konya'da aynı şeyi söyleriz. Birisi Türkiye'de darbe yapacak olursa önce biz karşı çıkarız.

'SİYASİ AHLAK YASASI ÇIKARTACAĞIZ'

Biz başı dik olanların partisiyiz. Kimseye borcumuz yok. Maddi zorluklar çekiyoruz, baskılar görüyoruz ama kimseye borcumuz yok. Siyasi ahlak yasasını çıkartacağız. Rekabeti eşit hale getireceğiz."