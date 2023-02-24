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Davutoğlu yeniden deprem bölgesine gidiyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ve beraberindeki parti yöneticileriyle birlikte Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği şehirlerden olay Hatay ile Gaziantep ve Malatya’yı ziyaret edecek.

Davutoğlu yeniden deprem bölgesine gidiyor

24 Şubat 2023 Cuma 15:41


Türkiye’yi yasa boğan ve 11 ilde can kaybı ve büyük yıkıma yol açan felaketten iki gün sonra Adıyaman’ın yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adana’yı ziyaret eden Davutoğlu, yarın yeniden deprem bölgesine giderek incelemelerde bulunacak.


İlk olarak talimatını bizzat kendisinin verdiği Hatay’ın Defne ilçesindeki on dönümlük arazi üzerinde yapımı tamamlanmak üzere olan ve depremzede aileleri ağırlamaya başlayan konteyner kente gidecek olan Gelecek Partisi lideri, buradaki çalışmaları inceleyerek burada kalan vatandaşlarla bir araya gelecek.


Üç günlük programının ilk günün Hatay’da geçirecek olan Davutoğlu’nun sonraki durakları ise Malatya ve Gaziantep olacak.


Bu kentlerde de afetzedeleri ziyaret edecek olan Davutoğlu’na partisinin genel başkan yardımcıları ile bölgedeki il teşkilat mensupları eşlik edecek.


Davutoğlu, deprem bölgesindeki programlarını pazar günü tamamlayacak.

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