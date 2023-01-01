Davutoğlu'ndan yeni yıl mesajı: “Yeni şeyler söylemek lazım”

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, yeni yıl için sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı. Davutoğlu paylaşımına "2023 yılının milletimize ve bütün insanlık alemine sağlık, mutluluk, huzur getirmesini temenni ediyorum. Hz. Mevlana’nın 'Sakın yarın deme, nice yarınlar geçti.' sözünü de hatırlatarak her günün kıymetini bilmek dileğiyle yeni yılımız kutlu olsun." notunu düştü.

Davutoğlu'nun videodaki konuşması şöyle;

"Her yılın son gününde geçmişin muhasebesini yapar, geleceğe umutla bakarız. Hatalarımızı, eksiklerimizi, başarılarımızı, başarısızlıklarımızı değerlendirmek hele böyle günlerde özel bir önem taşıyor. Ama düne de takılı kalmamak lazım. Ne demiş Hazreti Mevlana? Hepimizin çok iyi bildiği bir sözde, "Dünle beraber gitti cancağızım, düne ait ne kadar söz varsa şimdi yeni şeyler söylemek lazım". Evet, yeni şeyler söylenecek.

"Bir yeni yılın başlangıcında hepimiz umut doluyuz. 2023 yılının Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olması hasebiyle de yeni bir başlangıç için çok özel şartlar var. Ama yeni başlangıçlar hep yarın diyerek başlamaz. Yine Hazreti Mevlana'nın daha az bilinen bir sözünü hatırlatayım, "Sakın yarın deme. Nice yarınlar geçti. Ekin zamanı tamamıyla geçmesin". Uyanık ol. Düne takılmamak lazım. Yarını planlayıp orada bırakmamak lazım.

En önemlisi anı yaşamak lazım. Anın gereğini yapmak lazım. Bu anın gereği ne mi? Bu anın gereği bu Anadolu topraklarına sevgi tohumları ekmektir. Bu anın gereği gençlerimizin umutla baktığı bir ülkeyi hep beraber inşa etmektir. Bu anın gereği siyasete, sosyal hayata, akademik hayata, düşünce hayatına, basın hayatına, özetle hayatın her alanına zarafeti, nezaketi, karşılıklı saygıyı egemen kılmaktır. Önümüzdeki yılın her birimizin ailelerine, bütün milletimize, İslam alemine, Türk alemine ve bütün insanlığa hayırlı olmasını temenni ediyorum. 2023 Cumhuriyetimizin 100'üncü yılının sonu 2'nci asrında başı olarak özel bir anlam ifade ediyor. Ümit ederiz ki 2023 yılının sonunda 2024'ü çok daha büyük umutlarla ve yepyeni bir ufukla karşılama imkanına sahip oluruz. Allah' emanet olunuz."