banner885
SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Deniz Baykal'ın cenaze namazı Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılındı

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın cenaze namazı, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılındı.

Deniz Baykal'ın cenaze namazı Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılındı

14 Şubat 2023 Salı 15:08

  Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal için sabah saatlerinde CHP Genel Merkezinde tören düzenlendi. Genel merkezdeki törenin ardından bir tören de Türkiye Büyük Millet Meclisinde düzenlendi. Buradaki törenin ardından Baykal’ın cenaze namazı Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğlen namazının ardından kılındı. 
  Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanı sıra çok sayıda siyasi, aile yakınları ve sevenleri katıldı. Deniz Baykal’ın cenaze namazını, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. 
  Baykal’ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Devlet Mezarlığına götürüldü. 
 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
ChpKemal KılıçdaroğluDeniz Baykal
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Fatih Erbakan: “Bu süreçte kimse siyaset yapmamalı” Fatih Erbakan: “Bu süreçte kimse siyaset yapmamalı”
İYİ Parti depremzedeler için çalışıyor İYİ Parti depremzedeler için çalışıyor
İYİ Parti’den Milli İrade Meydanı eleştirisi İYİ Parti’den Milli İrade Meydanı eleştirisi
Kabus bitecek herkes bunu böyle bilsin! Kabus bitecek herkes bunu böyle bilsin!
İYİ Parti Seçim Startını Verdi! İYİ Parti Seçim Startını Verdi!
İYİ Parti SKM Başkanı Zekeriya Özak Oldu İYİ Parti SKM Başkanı Zekeriya Özak Oldu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner881

banner883

banner377

Fatih Erbakan: “Bu süreçte kimse siyaset...
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Bu süreçte kimse siyaset yapmamalı, iktidarıyla muhalefetiyle...

Haberi Oku