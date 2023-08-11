“Depremin yıktığı şehirlerimizi daha dayanıklı bir şekilde inşa edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Depremin yıktığı şehirlerimizi altyapısı ve üstyapıyla daha görkemli daha dayanıklı daha ferah bir şekilde inşa edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni’ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden canlı bağlantı yoluyla katılarak bir konuşmada yaptı.

Terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiklerin ailelerine ve silah arkadaşlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri de rahmetle yâd eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asrın felaketi olan depremlerin üzerinden 6 aydan fazla süre geçti. Sadece ülkemizin değil insanlık tarihinin en yıkıcı doğal afetlerinden birini yaşadık. Eşimiz, dostumuz, çocuğumuz, akrabamız, komşumuz olan 50 binden fazla canımızı yalnızca bir gecede toprağa verdik. Depremden hemen sonra afetzede illerimizi farklı vesilelerle ziyaret etmiş, devletimizin tüm imkânlarıyla sizlerin yanında olduğunu ifade etmiştik" diye konuştu.

“319 BİN KONUTU HAK SAHİPLERİNE TESLİM ETMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Seçim döneminde de ellerini deprem bölgesinden hiç çekmediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Sahada yapılan çalışmaları, ihtiyaçları, sıkıntıları bizzat takip ettik. En acil olanlarından başlamak suretiyle depremzedelerimizin ihtiyaçlarını süratle gidermeye çalıştık. Tespitlerimize göre Maraş'ın neredeyse üçte biri oturulamaz hâle gelmişti. Şehrimizde yapılması gereken deprem konutu sayısı 19 bin 418'dir. Köy evleri ve ahırlarla birlikte bu rakam 29 bin 47'ye ulaşıyor. Deprem bölgesinde ise toplam 680 bin konutun ve 170 bin ahır, depo, iş yeri gibi bağımsız bölümün inşa edilmesi gerekiyor. Bu ağır tablo karşısında asla ümitsizliğe kapılmadık. Bir taraftan enkaz kaldırma çalışmalarını yürütürken diğer taraftan evleri, iş yerleri yıkılan insanlarımızı yeni yuvalarına kavuşturmak için hemen kolları sıvadık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 325 konteyner kentte 178 bin 350 konteynerin kurulduğunu belirterek, şunları söyledi: "15 Ağustos'a kadar inşallah tesislerde ve çadırlarda kalan az sayıdaki vatandaşımızı konteynırlara yerleştirmiş olacağız. İlk bir sene içinde 319 bin konutu inşa edip hak sahiplerine teslim etmeyi hedefliyoruz. Ahdine sadık bir hükûmet olarak yerine getirdiğimiz diğer tüm vaatlerimiz gibi bu sözümüzü de inşallah tutacağız. Bölgede şimdiye kadar yaklaşık 180 bin konutun ihalesi gerçekleştirildi. Zemin etütleri yapılmış rezerv alanlarda inşaatlar hızla yükseliyor. Gerek rezerv alan bulmakta çekilen zorlukların üstesinden gelmek gerekse vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak amacıyla Yerinde Dönüşüm Projesi'ni başlattık. Hibe ve çok uygun şartlarda kredi desteği içeren projemiz deprem bölgesinde büyük bir teveccühle karşılandı. Şimdiye kadar 160 binden fazla insanımız yerinde dönüşüm için başvuru yaptı. Bu vatandaşlarımız arasında 20 binden fazla Maraşlı kardeşimiz vardır."

"YAŞADIĞIMIZ HER FELAKET, BİZE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERİ TEKRAR TEKRAR HATIRLATMAKTA"

Yerinde Dönüşüm Projesi'yle sadece inşaatların hızlanmayacağını aynı zamanda ekonominin canlanacağını, yeni istihdam alanlarının oluşacağını, mahalle kültürünün hayat bulacağını ve konutların daha az maliyetle hayata geçirileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayrıca depremde hasar gören illerimizde şehir meydanlarını hükûmet olarak biz yapacağız. Böylece her bir şehrimize asırlar boyu yaşayacak bir merkez kazandırmış olacağız" dedi.

Depremin yıktığı şehirleri altyapısı ve üstyapıyla daha görkemli daha dayanıklı daha ferah bir şekilde inşa edeceklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşadığımız her felaket, bize alınması gereken tedbirleri tekrar tekrar hatırlatmaktadır. Hiç şüphesiz bu önlemlerin en başında kentsel dönüşüm gelmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan beri bu meseleyi sürekli işledik, sürekli gündemde tutmaya çalıştık. Özellikle çarpık ve sağlıksız kentleşmenin yaygın olduğu illerimizde bunun tercihten öte bir zorunluluk olduğunu ifade ettik" değerlendirmesini yaptı.

Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde TOKİ aracılığıyla Türkiye'nin yapı stokunun yenilenmesi için yoğun çaba harcadıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ'nin bugüne kadar ülke genelinde 1 milyon 200 bin proje ürettiğini, konut projeleriyle birlikte okullar, hastaneler, kamu kurumları ve daha nice binayı TOKİ eliyle yeniden inşa ettiklerini söyledi.

Şimdiye kadar TOKİ binalarıyla ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmadığını, TOKİ'nin 6 Şubat depremlerinden de alnının akıyla çıktığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin özellikle kentsel dönüşüm hamlelerinin ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yine bu süreçte Türkiye'deki sığ muhalefet anlayışının ülkemize ödettirdiği bedelleri acı da olsa görme fırsatı bulduk. Biliyorsunuz kentsel dönüşümle ilgili ne zaman bir adım atsak CHP ve şürekâsı hep karşımıza dikildi. Milletimizin hayrına yaptığımız her işe takoz koyan bu 'istemezükçü' ekip doğrudan insan hayatını ilgilendiren bu meseleyi bile engellemeye kalktı. Bunun için her yolu denediler, her yalanı söylediler. Kentsel dönüşüme 'rantsal dönüşüm' diyerek projelere kara çaldılar. Çeşitli legal örgütler vasıtasıyla firmaları, işçileri ve mülk sahiplerini tehdit ettiler. Kendileriyle aynı ideolojik kafa yapısına sahip meslek kuruluşları ve odalar aracılığıyla projeleri mahkemeye götürdüler.

Kendilerine hak gördükleri, güvenli, modern, dayanıklı konutları maalesef benim Maraşlı, Hataylı, İstanbullu kardeşime adeta lüks gördüler. Hâsılı kentsel dönüşüm projelerini durdurmak, milletimizi sağlıksız yapılarda yaşamaya mahkûm etmek için söylenmedik yalan, atılmadık iftira bırakmadılar. Biz bu tavırlarını uzun yıllar beceriksizliklerine, iş bilmezliklerine yorduk. Ancak son seçim sürecinde meselenin bu kadar masum olmadığını anladık. CHP ve şürekâsının kentsel dönüşüm projelerine yönelik saldırganlığının gerisinde iş bilmezlik değil halk düşmanlığı vardır. Bunlar vatandaşa hizmet etmezler, vatandaşın refahının, hayat kalitesinin, yaşam standardının yükselmesini de istemezler. Bunların gözünde seçmen ancak tıpış tıpış oy verdiği, kendilerini kayıtsız şartsız desteklediği zaman insandır."

Muhalefetin millete nasıl baktığını 14 Mayıs'tan sonra gördüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "14 Mayıs öncesinde millete bedava ev vadediyorlardı, 15 Mayıs sabahı ilk icraatları depremzedelerimizi sığındıkları yerlerden kapı dışarı etmek oldu. Sırf oy tercihlerinden dolayı afetzedelerimize olmadık hakaretleri yaptılar. Depremde her şeyini kaybetmiş, yüreği yaralı insanlarımızı necis dilleriyle hedef aldılar. Daha bunun gibi yıllar boyu utançla hatırlanacak pek çok edepsizliği, hoyratlığı ve ahlaksızlığı sergilemekten hicap duymadılar. 28 Mayıs'tan sonra da çıkıp siyasi hırsları sebebiyle mağdur ettikleri kardeşlerimizden bir kez olsun özür dilemediler. Biz bunların hiçbirini unutmadık ve unutmayacağız. Sandıktan istedikleri netice çıkmadı diye afetzedelerimize zulmedenlerin gerçek yüzünü deşifre etmeyi sürdüreceğiz. Ne deprem bölgesindeki kardeşlerimizi ne de 85 milyonun diğer fertlerini bunların insafına asla bırakmayacağız."

"KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİYLE 3,3 MİLYON KONUTUN İNŞASINI SAĞLADIK"

Son 21 yılda kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık anlamında ne yaptılarsa bu "takoz" zihniyete rağmen yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kentsel dönüşüm projeleriyle ülkenin dört bir yanında 3,3 milyon konutun inşasını sağladık. Böylece 20 milyona yakın insanımızı güvenli yuvalara kavuşturduk. Türkiye genelinde 6,5 milyon konutu süratle dönüştürmeyi hedefliyoruz. İnşallah bunları tamamladığımızda şehirlerimiz hem güzelleşecek hem de depremlere çok daha hazırlıklı hâle gelecektir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temelini atacakları kentsel dönüşüm projelerini bu vizyonun bir parçası olarak gördüğünü dile getirerek, şunları söyledi: "Bakanlık, TOKİ, Emlak Konut ve hayırseverlerimizin eliyle Kahramanmaraş merkezde 3 noktada, Pazarcık ilçesinde 2 köyde, Türkoğlu ilçesinde bir köyde, Pazarcık'ta küçük sanayi sitesi olmak üzere 7 ayrı bölgede temel atma töreni gerçekleştiriyoruz. Toplam 9 bin 74 konut ile 231 iş yeri için bugün ilk kazmayı vuruyoruz. Bu konutların 913 adedi hayırseverlerimiz tarafından inşa edilecektir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine, Cem Avcı/Wow otellerine ve Galatasaray Spor Kulübüne bu anlamlı destekleri için şahsım, milletim, ülkem adına teşekkür ediyorum."

Allah'ın, Türkiye'yi her türlü afetten korumasını temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kalanlara sağlıklı ve huzurlu bir hayat diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ başta olmak üzere bu projelerin hayata geçirilmesinde katkısı olanları tebrik etti.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve beraberindekilerden temel atma çalışmalarını başlatmak üzere butona basmalarını istedi.

Yapılan duanın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki ve beraberindekiler, butona basarak kentsel dönüşüm toplu temel atma çalışmalarını başlattı.



KAYNAK: T.C. Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İnternet Sayfası