Engellilerin sorunu çözülüyor mu?

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Milletvekili Hürriyet, engelli vatandaşların sosyal hayata katılımını sağlayan birçok yasa olduğunu ancak, yasalardaki hükümlere rağmen kurumların farklı uygulaması mağdur sayısının katlanmasına yol açtığını söyledi. Mevcut uygulamaya göre engelli haklarından yararlanmak için en az yüzde 40 rapor şart olduğunu da sözlerine ekleyen Hürriyet, “Tüm şartları tamamlayıp emekli olmak isteyen engelli vatandaşımız belgeleriyle birlikte SGK’ya başvurusunu yapıyor. SGK da çalışan engelliye ‘Gelir vergi muafiyet belgeni getir seni erken emekli edeyim’ diyerek vergi dairesine gönderiyor. Emeklilik hayali kuran engelli vergi indirim belgesi için vergi dairesine gidiyor. Vergi dairesi eski raporu kabul etmeyerek yeni rapor için engelliyi kendi belirttiği hastaneye gönderiyor. Hastane koridorlarında nefesi tükenen engelli vatandaşımız zor da olsa özür durumunu gösteren yüzde 40 ve üzeri raporu alıyor ve bu rapor Ankara’ya gönderiliyor” dedi.

BAKAN AĞBAL, “BUNU KALDIRMAMIZ GEREKİYOR”

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’e söz konusu engelli raporları konusunda katıldığını dile getirerek, “Burada Sağlık Bakanlığıyla yakın zamanda görüştüm. Yani bizim bir vatandaşımız eğer hastaneden rapor almışsa ilaveten bir başka komisyon tekrar ona bakmaması gerekiyor. Uygulamada, ikincil mevzuatta yetkili sağlık kurullarına ilişkin düzenlemeler yapılmış. Emeklilikle ilişkili olduğunu düşünmüyorum ama asgari geçim indirimi uygulamasında vatandaşlarımız sağlık kurullarından rapor alsalar bile Maliye Bakanlığındaki bir merkez kurula bu raporlar geliyor. Ben de açıkçası Maliye Bakanlığı merkezine bu tür konuların gelmesini doğru bulmuyorum. Tabii, çok eski yıllardan gelen bir uygulama, çok eski yıllardan beri devam eden bir uygulama ama geldiğimiz noktada bunu kaldırmamız gerektiğine ben de inanıyorum” açıklamasında bulundu.