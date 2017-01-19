FETÖ'den 7 kişi daha adliyeye sevk edildi

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında ilk emniyet müdürlüğü terörle mücadele şubesi tarafından gözaltına alınan emniyet mensubu ve yakınları olduğu öğrenilen 7 kişi sabah saatlerinde adlı mercilere sevk edildi. Şahısların örgütün gizli haberleşme programı olan bylock uzun kullandıkları ileri sürüldü