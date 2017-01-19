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FETÖ'den 7 kişi daha adliyeye sevk edildi

FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlar kapsamında, emniyet mensubu ve yakınları olduğu öğrenilen 7 kişi adliyeye sevk edildi

FETÖ'den 7 kişi daha adliyeye sevk edildi

19 Ocak 2017 Perşembe 22:09


Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında  ilk emniyet müdürlüğü terörle mücadele  şubesi  tarafından  gözaltına alınan emniyet mensubu ve yakınları olduğu öğrenilen 7 kişi sabah saatlerinde adlı mercilere sevk edildi. Şahısların örgütün gizli haberleşme programı olan bylock uzun kullandıkları ileri sürüldü

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FETÖden 7 Kişi Daha Adliyeye Sevk Edildi
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