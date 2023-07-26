Filistin Devlet Başkanı Abbas Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülkenin millî marşları çalındı. Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın tören kıtasını selamlamasından sonra iki lider heyetlerini birbirlerine takdim etti.

Türkiye ve Filistin bayrakları önünde basın mensuplarına poz veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Abbas, daha sonra baş başa görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geçti.







Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı Ankara'da misafir etmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve heyetine "hoş geldiniz" dedi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın son olarak Ağustos 2022'de Türkiye'yi ziyaret ettiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O günden bu yana kendisiyle olan yakın temasımızı farklı vesilelerle devam ettirdik. Ülkemizdeki son seçim sürecinde Filistin halkının tüm kesimlerinin desteğini, duasını yanımızda hissettik. 28 Mayıs gecesi Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında yaşanan coşkuya Kudüs'te, Ramallah'ta, Gazze'de şahit olduk. Aziz kardeşim Sayın Abbas'ın şahsında tüm Filistin halkına, sevincimize ortak oldukları için şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Milletimizle birlikte İslam dünyasının farklı köşelerindeki yüz milyonlarca kardeşimizin de güvenini inşallah boşa çıkarmayacağız" ifadelerini kullandı.

“ADİL VE KALICI BARIŞIN TEK YOLU, İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VİZYONUNU SAVUNMAKTAN GEÇMEKTEDİR”

Bugünkü görüşmelerde Filistin'deki gelişmeleri ayrıntılı şekilde ele aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "İlişkilerimizin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımları, ikili görüşmemizde, heyetler arası görüşmelerde değerlendirme imkanımız oldu. Filistin devletinin kapasitesinin güçlendirilmesine, Filistin halkının mevcut koşullarının iyileştirilmesine desteğimizi teyit ettik. Filistin meselesinin uzun bir süredir uluslararası toplumun gündeminde hak ettiği ilgiyi toplamadığı, toplayamadığı bir vakadır. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası camianın Filistin meselesine güçlü şekilde angaje olması mühimdir. Türkiye olarak Filistin halkıyla dayanışmamızı, Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.”

“Filistin'deki gelişmeleri bu minvalde yakından takip ediyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Gün geçtikçe artan can kayıplarından, yıkımlardan, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesinden ve yerleşimci şiddetinden derin endişe duyuyoruz. Bu vesileyle hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, Filistin devleti ve halkına baş sağlığı diliyorum. Bölgede adil ve kalıcı bir barışın tek yolu, iki devletli çözüm vizyonunu savunmaktan geçmektedir. Mescid-i Aksa başta olmak üzere kutsal mekânların tarihî statükosunun değiştirilmesine yönelik eylemleri de kabul etmemiz mümkün değildir. Filistinli kardeşlerimiz arasındaki birlik ve uzlaşı bu süreçteki temel unsurlardan biridir. Bu alanda üzerimize düşen her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu değerli kardeşimle bir kez daha paylaştım."

“FİLİSTİN HALKININ GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK HER GAYRETİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

TİKA, Türk Kızılay ve Türk sivil toplum kuruluşlarının Filistin'e yönelik insani ve kalkınma yardımlarını sürdürdüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faaliyetlerine büyük önem atfettiğimiz Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na katkılarımız da önceki yıllarda olduğu gibi devam edecektir" dedi.

Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra bölgesel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulduğunu bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Filistin davasını en güçlü şekilde savunmaya, Filistin halkının güvenliğini ve refahını artırmaya yönelik her gayreti tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler parametreleri temelinde 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının tüm bölgemizin barış ve istikrarı için bir şart olduğunu ifade etmek istiyorum. Buradan tüm Filistin halkına ve Ramallah'ta bir meydana adımın verilmiş olmasından duyduğum memnuniyeti de özellikle ifade etmek istiyorum."

FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS: “TÜRKİYE'NİN FİLİSTİN HALKININ BAĞIMSIZLIĞI İÇİN VERDİĞİ DESTEĞİ ÖNEMSİYORUZ”

Filistin Devlet Başkanı Abbas da konuşmasında, "Türkiye'nin Kudüs'ü savunarak, Filistin halkının bağımsızlığı için verdiği desteği önemsiyoruz" ifadesini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Sizlere, Türk devletine ve Türk halkına, Filistin davasının yanında yer aldığınız için minnettarlığımızı ifade ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Filistin Devlet Başkanı Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ramallah'ta bir meydana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isminin verildiği belgeyi takdim etti.



KAYNAK: T.C. Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İnternet Sayfası