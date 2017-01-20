Gebze Başsavcı vekilinin görev yeri değişti!

Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yayınladığı kararnameyle 16 başsavcının görev yeri değiştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atanırken, Yüksel Kocaman yeni Ankara Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi’nin 19 Ocak 2017 tarihli ve 92 sayılı Adli Yargı Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 16 başsavcının görev yerinde değişiklik yapıldı. Buna göre; Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yıldırım Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yüksel Kocaman Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Ali Rıza San İzmir Bölge Adliye Mah. Cumhuriyet Savcılığı’na,

Van Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na, Bafra Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Polatlı Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Şebinkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Başak Eryılmaz Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Pazar Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek ise Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı.