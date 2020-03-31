Gebze Meclisi Toplanıyor

BASIN AÇIKLAMASI

İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Burak Uluköylü, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün şu ana kadar gösterdiği performansla sınıfta kaldığını belirterek, "Sayın Büyükgöz ne iş yapıyor, nerede yaşıyor? Millet canının derdine düşmüş sayın Büyükgöz ise Nisan Meclisi'ne 'Marmara Uzmanlar şirketine yönetici ve temsilci atanmasına ilişkin teklifi' getiriyor.





Oysa gündemin salgın nedeniyle alınan tedbirler nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşın, okullardaki eğitime ara verilmesi nedeniyle çocuğunu evde bırakan annenin, işini, aşını kaybeden geçim sıkıntısına düşen vatandaşın, dükkanını kapatmak zorunda olan esnafın, zorunlu olarak işe gitmek için sokağa çıkan ve sağlığı korunması gereken işçinin, Covid-19’la mücadelede kapsamında alınması gereken tedbirlerin olması gerekir" dedi.





İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Burak Uluköylü, İYİ Parti Gebze Belediye Meclis üyeleri Birol Elüstü ve Kayhan Özler ile basın açıklaması yaptı.





Uluköylü, Elüstü ve Özler'in yaptıkları açıklama şöyle:





DEVLETİN GÜNDEMİ





İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine Koronavirüs tedbirleri kapsamında ek bir genelge göndererek; devletin tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve insanların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için umuma açık iş yerlerinin faaliyetlerinin durdurulması, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile dernek ve vakıfların toplantılarının, eğitim/hizmet içi faaliyetlerinin geçici süreliğine ertelenmesi başta olmak üzere bir çok tedbir alındığı, bu tedbirler kapsamında uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarla paylaşıldığı, yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla; büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin çalışmalarına yönelik aşağıdaki tedbirlerin alınması gerekli görüldüğüne dikkat çekilerek, alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:





• Valilik ve kaymakamlıklarca 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri hükmü uyarınca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesi sağlanmalı.





• Bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması için meclisin toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuatı çerçevesinde olağanüstü toplantı yapılmasına gerekli sağlık tedbirler alınarak izin verilecek.





İçişleri Bakanlığı söz konusu tedbirlere ilişkin vali ve kaymakamlar tarafından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınması; mahalli idarelerin konuya ilişkin bilgilendirilmesi, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.





Ancak; Gebze Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü 30/03/2020 tarihli yazıları ile tüm Belediye Meclis üyelerini 03 Nisan 2020 tarihinde Nisan Olağanüstü Toplantısını yapmak üzere davet etmiştir.





Davet yazısında ilk olarak kamuoyunun dikkatlerini çekmek istediğimiz husus şudur ki;





Covid-19’la mücadelede alınan önlemler kapsamında Nisan-Mayıs-Haziran Ayı meclis toplantıları 2019/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile değil, yukarıda izaha ettiğimiz üzere İçişleri Bakanlığı'nın 26/03/2020 tarihli Koronavirüs Salgını ile Mücadele Kapsamında Toplantılarla İlgili Ek Genelgesi ile ertelenmiştir.





Bu sebeple belediyenin olağanüstü toplantıya daveti hukuki dayanaktan yoksundur.





Yine olağanüstü toplantı yapılması şartları İçişleri Bakanlığı’nın ek genelgesinde ‘Bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması için meclisin toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuatı çerçevesinde olağanüstü toplantı yapılmasına gerekli sağlık tedbirler alınarak izin verilecek’ denilmek suretiyle açıkça belirtilmiş olmasına rağmen olağanüstü toplantı gündemini incelediğimizde çok zorunlu hal kapsamında değerlendirilebilecek bir gündemi olmadığı açıkça görülmektedir.





SAYIN BÜYÜKGÖZ'ÜN GÜNDEMİ





Devletin tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve insanların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için umuma açık iş yerlerinin faaliyetlerinin durdurulması, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile dernek ve vakıfların toplantılarının, eğitim/hizmet içi faaliyetlerinin geçici süreliğine ertelenmesi başta olmak üzere bir çok tedbir alındığı bir dönemde Gebze Belediye Başkanlığı Nisan Olağanüstü Meclis Toplatısının;





• Plan Bütçe Komisyonun taşınmaz satışlarına ve 2020 yılı ücret tarifesine ilişkin raporu,





• Hukuk Dilekçe Tetkik ve isimlendirme Komisyonun birim ve müdürlüklerin çalışma yönetmeliğine ilişkin Raporu,





• İmar Komisyonunun plan tadilatına ilişkin raporu,





• Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün toplamda 394 adet taşınmazın satışına, mezarlık yeri tahsisine ilişkin teklifleri,





• Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğünün Yağlı güreşlerde dereceye girenlerin ödüllerinin belirlenmesine ilişkin teklifi,





• İşletme ve iştiraklar müdürlüğünün 2 adet yer tahsisine ilişkin teklifi,





• Yazı işleri müdürlüğünün belediye iştiraki Marmara Uzmanlar şirketine yönetici ve temsilci atanmasına ilişkin teklifi,





• Plan ve Proje Müdürlüğünün imar planı değişikliklerine ilişkin teklifi,





gündemiyle yapılacağını,





VATANDAŞIN GÜNDEMİ





Devletin tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve insanların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için umuma açık iş yerlerinin faaliyetlerinin durdurulması, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile dernek ve vakıfların toplantılarının, eğitim/hizmet içi faaliyetlerinin geçici süreliğine ertelenmesi başta olmak üzere bir çok tedbir alındığı bir dönemde Gebze BelediyeBaşkanlığı Nisan Olağanüstü Meclis Toplantısı Gündeminde ;





• Salgın nedeniyle alınan tedbirler nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşın,





• Okullardaki eğitime ara verilmesi nedeniyle çocuğunu evde bırakan annenin,





• İşini, aşını kaybeden geçim sıkıntısına düşen vatandaşın,





• Dükkanını kapatmak zorunda olan esnafın,





• Zorunlu olarak işe gitmek için sokağa çıkan ve sağlığı korunması gereken işçinin,





• Covid-19’la mücadelede kapsamında alınması gereken tedbirlerin,





Özetle insanın olmadığını. Gebze’de yaşayan milletimizin takdirlerine bırakıyoruz.





Av.Burak ULUKÖYLÜ





İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı





Birol ELÜSTÜ Kayhan ÖZLER



