Gebzelileri buluşturan bayramlaşma

Gebze Belediyesinin gelenekselleşen Kent Bayramlaşması Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ev sahipliğinde Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşti. Başkan Büyükgöz Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşen Kent Bayramlaşması öncesi Ak Parti Gebze İlçe binasında gerçekleşenbayramlaşmaya katılarak parti yöneticileri teşkilat üyeleri ile bayramlaştı. Kent Bayramlaşmasına Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Kocaeli Büyükşehir Belediye BaşkanVekili Yaşar Çakmak, Gebze Garnizon Komutanı Binbaşı Ramazan Uydaş, Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Gebze Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, belediye meclis üyeleri ve Gebzeliler katıldı.

ÇOK ANLAMLI BİR GÜN

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı selamlama konuşmasında, “Bu gün çok anlamlı ve güzel bir gün. Bizlerde bu günü manasına, anlamına uygun şekilde yaşamak için gayret edeceğiz. Allah huzur, mutluluk, neşe içerisinde bir bayram geçirmeyi nasip etsin. Biz Rabbimizi çok seviyoruz, Rabbimiz de bizi çok seviyor, iki birbirini seven güler yüzle davranır. Ben bir kez daha tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramın kutluyor, sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum” dedi.

BAYRAM BİRLİK VE BERABERLİĞE VESİLE OLSUN

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler gerçekleştirdiği selamlama konuşmasında, “Bu bayramın millet olarak, memleket olarak birlik ve beraberliğe vesile olmasını niyaz ediyorum. Bu anlamlı gün inşallah 82 milyonun birlikteliğine vesile olur. Memleketin birlik ve beraberliğini bozmak isteyenlere Allah fırsat vermesin. Biz bir ve beraber olursak Allah’ın izniyle kimse yolumuzdan çeviremez. Ben hepinizin Kurban Bayramını en içten duygularımla kutluyor, sizleri Allah’a emanet ediyorum” dedi.

KURBAN YAKINLAŞMAK DEMEKTİR

Kocaeli Milletvekili Fikri Işık gerçekleştirdiği selamlama konuşmasında, “İnsanların, toplumların hareketlerini, yaşayışlarını şekillendiren en temel unsur inançtır. Allah’a hamt olsun Türk toplumu da inançlı bir toplum olarak, bizi biz yapan değerlerle bezenmiş bir toplum olarak, bu gün inancımızın biz emrettiği kutsal ibadeti yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kurban demek yakınlaşmak demektir. Kurban Bayramı özellikle sosyal dayanışmanın, yardımlaşmanın zirve yaptığı dönem. Ben hepinizin Kurban Bayramını kutluyor, sağlık, sıhhat ve afiyet içerinde sevdiklerinizle bir bayram geçirmenizi diliyorum” dedi. Protokol konuşmalarının ardından protokol üyeleri Gebzelilerle tek tek bayramlaştı.