Gebzelileri buluşturan bayramlaşma

ÇOK ANLAMLI BİR GÜN
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı selamlama konuşmasında, “Bu gün çok anlamlı ve güzel bir gün. Bizlerde bu günü manasına, anlamına uygun şekilde yaşamak için gayret edeceğiz. Allah huzur, mutluluk, neşe içerisinde bir bayram geçirmeyi nasip etsin. Biz Rabbimizi çok seviyoruz, Rabbimiz de bizi çok seviyor, iki birbirini seven güler yüzle davranır. Ben bir kez daha tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramın kutluyor, sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum” dedi.
BAYRAM BİRLİK VE BERABERLİĞE VESİLE OLSUN
Gebze Kaymakamı Mustafa Güler gerçekleştirdiği selamlama konuşmasında, “Bu bayramın millet olarak, memleket olarak birlik ve beraberliğe vesile olmasını niyaz ediyorum. Bu anlamlı gün inşallah 82 milyonun birlikteliğine vesile olur. Memleketin birlik ve beraberliğini bozmak isteyenlere Allah fırsat vermesin. Biz bir ve beraber olursak Allah’ın izniyle kimse yolumuzdan çeviremez. Ben hepinizin Kurban Bayramını en içten duygularımla kutluyor, sizleri Allah’a emanet ediyorum” dedi.
KURBAN YAKINLAŞMAK DEMEKTİR
Kocaeli Milletvekili Fikri Işık gerçekleştirdiği selamlama konuşmasında, “İnsanların, toplumların hareketlerini, yaşayışlarını şekillendiren en temel unsur inançtır. Allah’a hamt olsun Türk toplumu da inançlı bir toplum olarak, bizi biz yapan değerlerle bezenmiş bir toplum olarak, bu gün inancımızın biz emrettiği kutsal ibadeti yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kurban demek yakınlaşmak demektir. Kurban Bayramı özellikle sosyal dayanışmanın, yardımlaşmanın zirve yaptığı dönem. Ben hepinizin Kurban Bayramını kutluyor, sağlık, sıhhat ve afiyet içerinde sevdiklerinizle bir bayram geçirmenizi diliyorum” dedi. Protokol konuşmalarının ardından protokol üyeleri Gebzelilerle tek tek bayramlaştı.