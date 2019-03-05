Gebze’yi ayağa kaldıralım

Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediye Başkan Adayı Recep Dursun, Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğine konuk oldu. Başkan Adayı Recep Dursun, modern ve kültürel bir Gebze oluşturmak adına 31 Mart’ta destek beklediğini kaydetti.

DERNEĞE KONUK OLDU

Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediye Başkan Adayı Recep Dursun seçim çalışmaları kapsamında Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğine konuk oldu. CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, CHP Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Yaşa Erdoğan ve Millet ittifakı Gebze Belediye Meclis Üyesi Adaylarının da yer aldığı etkinlikte Başkan Adayı Recep Dursun, “Kötü yönetilen Gebze’yi ayağa kaldırmak ve bundan böyle iyi yönetmek adına yola çıktık” dedi.

SIRT ÇEVİRMEK YOK

Başkan Adayı Recep Dursun, “Vatandaşına sırt çevirmeyen bir anlayışla göreve talibim. Sorun yaratan değil sorunu çözen bir felsefeyle sizlerden destek istiyorum. Bugüne kadar yapılmayan hizmetler ve dağ gibi çoğalan sorunlar karşımızda. Hepsini çözmek adına görev bekliyorum. Kültürel ve sosyal projelerimizle başka bir Gebze inşa etmek istiyoruz. Yeni bir Gebze mümkün. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

MUTLU KENT ARZUMUZ

“Çocukların mutlu olduğu bir gelecek” istediğini söyleyen Recep Dursun, “Gelecek elimizde. Mutlu bir Gebze elimizde. Kültür ve sanat anlamında kendisini geliştiren bir gelecek elimizde. Sanat sokakları diyoruz, amatör sanatçılara destek vereceğimizi ifade ediyoruz. Gençlerin ve yaşlıların bir arada mutlu yaşadığı bir kent amaçlıyoruz. Bu kapsamda 31 Mart’ta sizlerden ve yakınlarınızdan destek istiyorum, bu ayın sonu bahar olsun” diyerek sözlerini tamamladı.