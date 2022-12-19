Gelecek Partisinde Seçim Hazırlıkları Tam Gaz

Geçtiğimiz hafta Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanlığınca düzenlenen ve İstanbul il Teşkilatının yoğun katılımıyla gerçekleştirilen ‘’Seçime Hazırlık’’ eğitimlerinin ardından Ankara İl Başkanlığı da bu hafta sonu teşkilatlarla bir araya geldi.





Gelecek Partisi Seçim Ve Hukuk işleri Başkanı-Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün tarafından yapılan ‘’Seçime Hazırlık’’ eğitsel sunumuna, Ankara İl Başkanı Hakan Tokaç başta olmak üzere, İlçe Başkanları, Mahalle temsilcileri ve yönetim kademelerinde yer alan partililer katıldı.

Yaklaşan seçim takvimi nedeniyle hayati önem taşıyan bu eğitim faaliyetlerine ülke genelinde hız kesmeden devam edeceklerini söyleyen Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, katılımcıların bu toplantılardan önemli kazanımlar elde ettiklerinin altını çizdi.

Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Hakan Tokaç ise bu toplantıya teşkilatların geniş katılımından memnuniyet duyduğunu, 2023 seçimlerine kısa bir süre kala benzer toplantılarla Ankara Gelecek Partisi kadrolarının bu sürece en iyi şekilde hazırlanacağını söyledi.