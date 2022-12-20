Gelecek Partisi'ne büyük katılım

Konya İl başkanlığının düzenlediği programa çok sayıda Konyalının katıldığı öğrenildi. Programda Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 1500 kişiye rozet taktı.

Programda konuşan Gelecek Partisi lideri Davutoğlu Ak Parti kadrolarını “O günden bugüne hallerini değiştirmeyenler, yeni bir hale bürünemeyenler yolsuzluklara bürünmüş, Hazreti Mevlana ahlakından kopmuş olanlar ülkeyi kendileriyle birlikte bir izmihlale götürdüler” diyerek eleştirdi.

Kendi döneminde Türkiye ekonomisini dünyanın en büyük 16’ıncı ekonomisi olduğunu hatırlatan Davutoğlu, “Şu anda Türk ekonomisi dünyanın en büyük krizlerini yaşayan ekonomi olarak görülüyor. 2016 yılında dünyanın en büyük 16'ncı ekonomisi olarak teslim ettiğimiz ülkemizi bugün dünyanın 22’inci ekonomisi haline düşürdüler ve tekrar tekrar düşürmeye devam ediyorlar.” Diyerek eleştirdi.

Davutoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

O gün ülkeyi sağcı ve solcu diye, Türk-Kürt diye, Sünni-Alevi diye bölenler bugün de iktidar da oturarak Türkiye'yi kutuplaştıran, ötekileştirerek bölmeye çalışıyorlar. İstiyorlar ki Türkiye bir çatışma iklimine girsin. İstiyorlar ki seçime giderken kardeş kardeşe yan gözle baksın. İstiyorlar ki öfkeyle sokaklar dolsun. Ve istiyorlar ki seçim iki kutup halinde cereyan etsin. İşte bizler bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasına sevgi tohumları ekmeye geldik.

Gizli pazarlıkların, çıkar gruplarının etkileri var!

Onların Cumhur İttifakı’nda maalesef gizli pazarlıkların, çıkar gruplarının etkileri var. Biz ise sadece ve sadece milleti birleştirmek, bütünleştirmek, kardeşliği egemen kılmak için yola çıktık.

Ayaklarına sıkın derlem ama uyuşturucu baronları ile resimleri çıkar

Birileri her gün uyuşturucu ile mücadele ederiz derler, ayaklarına sıkın derlem ama uyuşturucu baronları ile resimleri çıkar. Konyalı gençler uyuşturucu bağımlısı olmuşsa, bu maneviyat şehrinde gençlerimizi madde bağımlılığına kurban veriyorsak bize durmak, bize beklemek, bize seyretmek haramdır. İşte burada söylüyorum, iktidara gelir gelmez uyuşturucuyla mücadele bağlamında en kararlı mücadeleyi vereceğiz. Torbacıların ayaklarına sıkmayacağız sadece baronları yakalayıp onları cezalandıracağız.

Nedir Türkiye’nin sizden çektiği?