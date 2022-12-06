Genç Müsiad Gebze'den Sessiz Devrim

Genç MÜSİAD Gebze Başkanı Muhammet Faruk Özmen, “Görevi devralışımızın 1.yıl dönümünde hedeflerimize doğru emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Ekip ruhunu ortaya koyan Yönetim kurulumuza ve üyelerimize teşekkür ederiz.

Değişen yenidünya düzeni içinde, bulunduğu durumu analiz eden vizyoner gençlik yapılanmamız ile 2022 yılında verdiğimiz sözleri tutmak için şube olarak en genç ve yeni üyemizden yönetim kurulumuza kadar gençliğe fayda sağlamak için var gücümüzle çalıştık.

Yüzleri aşan etkinlikler, eğitimler, toplantılar, seminerler gibi istifade edilen ve olumlu dönüşler aldığımız birçok program düzenledik. 50 nitelikli faydalı yeni üye kazanımı sağladık. Bölgemizde düzenlemiş olduğumuz etkinliklerle Gebzemizi diğer şubelerimize tanıttık. Ekip olarak tertip ettiğimiz projelerle Gebze Genç MÜSİAD’ın gücüne güç katarak yolumuza devam ettik.

2023 yılında da çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ederek değişen dünya düzeninde “Biz de Varız” diyebilmek için faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.” İfadelerini kullandı.