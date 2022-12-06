SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Genç Müsiad Gebze'den Sessiz Devrim

Sessiz Devrim ile Gebze’de ses getiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü örnek alarak sessiz devrim yapan Genç MÜSİAD Gebze Başkanı Muhammet Faruk Özmen 2022’de gerçekleştirdikleri faaliyet raporunu açıkladı.

Genç Müsiad Gebze'den Sessiz Devrim

06 Aralık 2022 Salı 12:08

Genç MÜSİAD Gebze Başkanı Muhammet Faruk Özmen, “Görevi devralışımızın 1.yıl dönümünde hedeflerimize doğru emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Ekip ruhunu ortaya koyan Yönetim kurulumuza ve üyelerimize teşekkür ederiz.

Değişen yenidünya düzeni içinde, bulunduğu durumu analiz eden vizyoner gençlik yapılanmamız ile 2022 yılında verdiğimiz sözleri tutmak için şube olarak en genç ve yeni üyemizden yönetim kurulumuza kadar gençliğe fayda sağlamak için var gücümüzle çalıştık.

Yüzleri aşan etkinlikler, eğitimler, toplantılar, seminerler gibi istifade edilen ve olumlu dönüşler aldığımız birçok program düzenledik. 50 nitelikli faydalı yeni üye kazanımı sağladık. Bölgemizde düzenlemiş olduğumuz etkinliklerle Gebzemizi diğer şubelerimize tanıttık. Ekip olarak tertip ettiğimiz projelerle Gebze Genç MÜSİAD’ın gücüne güç katarak yolumuza devam ettik. 

2023 yılında da çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ederek değişen dünya düzeninde “Biz de Varız” diyebilmek için faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.” İfadelerini kullandı.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Genç Müsiad
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Şanbaz Yıldız’dan teşkilatlara teşekkür Şanbaz Yıldız’dan teşkilatlara teşekkür
Başkan Bıyık’tan sabah mesaisi Başkan Bıyık’tan sabah mesaisi
CHP’Lİ KADINLAR ATA’NIN HUZURUNDA SESLENDİ; “EŞİT TEMSİLİYET HAKTIR” CHP’Lİ KADINLAR ATA’NIN HUZURUNDA SESLENDİ;...
İKTİDAR YÖRÜKLERİ YÜZÜSTÜ BIRAKTI İKTİDAR YÖRÜKLERİ YÜZÜSTÜ BIRAKTI
Başaran, Büyük Türkiye Hareketi’ni başlattı Başaran, Büyük Türkiye Hareketi’ni başlattı
Gelecek Partili Özdağ'dan Engelliler Günü mesajı! Gelecek Partili Özdağ'dan Engelliler Günü mesajı!
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Şanbaz Yıldız’dan teşkilatlara teşekkür
İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız tamamlanan ilçe kongre süreci sonrasında bir açıklama...

Haberi Oku