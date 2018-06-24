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Haydar Akar'dan vatandaş savunması

CHP PM Üyesi Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, 1 Ekim itibari ile çalışmalarına başlayan TBMM’den vatandaşların haklı beklentileri olduğunu belirterek iktidar partisinin bu konuda duyarlı olmasını beklediklerini söyledi.

Haydar Akar'dan vatandaş savunması

03 Ekim 2019 Perşembe 10:25

 SANAYİ KOMİSYONUNA DOPİNG OLDU

Yeni yasama yılında TBMM Sanayi Komisyonu üyesi olan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar bu hafta komisyon olarak Gümrük Kanunun’da değişikliklere ilişkin çalışacaklarını belirtti. Meclisin açılışı ile birlikte Komisyon çalışmalarına başlayan Akar, geçtiğimiz yasama yılında çözülmeyen birçok sorunun da bu yasama yılında zaman kaybetmeden çözülmesi gerektiğini söyledi.

EYT VE 3600 EK GÖSTERGE HEMEN KANUNLAŞMALI

24 Haziran 2018 seçimleri öncesin de AK Parti’nin seçimlerden sonra ilk gündemimiz dedikleri 3600 ek göstergenin yaklaşık 1 yıldır gündeme alınmadığının altını çizen Akar, iktidar ortağı olan MHP’nin de EYT’liler ilk işimiz dediğini ancak her iki konuda da çalışmaların yapılmadığını söyledi.

VATANDAŞA MI YANDAŞA MI ÇALIŞACAKLAR

Toplumun tüm kesiminin sorunları olduğunu belirten CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, ‘’Mağdur edilen KHK’lılar ne olacak? Söz verdikleri EYT ve 3600 ek gösterge beklentileri ne olacak? Kriz her geçen gün etkisini gösteriyor, esnaf, asgari ücretli, memur, emekli ne yapacak? Kış gelip kapıya dayandı doğalgaz yüzde 32, elektriğe yüzde 30 zam yapıldı. Peki vatandaşlarımız ne olacak? Nasıl bu krizi aşacak. Bizlerden beklentileri çözüm üretmemiz. Ancak Mecliste vatandaş bir yana bırakılıyor. Elektrik Dağıtım şirketlerine indirim, köprü müteahhitlerine vergi affı, maalesef Meclis ve AK Parti gündeme bunları alıyor. Umarım bu yasama yılında vatandaşlarımızın lehine yapacağımız düzenlemelerle sorun üretmeyip sorunları çözeriz’’ dedi.

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