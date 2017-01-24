Herkese Gideceğiz!

Referandumla ilgili konuşan Törk, “Yapılacak referandum için, “Bu meseleye cumhuriyet, millet ve bayrak meselesi olarak görüyoruz. O nedenle herkese ve her kesime gideceğiz” dedi

CHP Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk, MHP Darıca İlçe Başkanı Âdem Emre Aygün’ü ziyaret etti. Ziyaretle ilgili olarak açıklama yapan Yakup Törk, “Görevine başlayan MHP Darıca İlçe Başkanı Âdem Emre Aygün’e görevinde başarılar dilemek ve hayırlı olsun temennisinde bulunmak için ziyaret ettik. Ziyaret gayet iyi ve verimli bir ziyaret oldu. Kendileri de bize iade ziyareti yapacaklarını ifade ettiler. Darıca’da siyasi parti başkanlarının böyle ziyaretlerle yakın olarak durması gerginliği de azaltıyor. Ziyaretlerimize devam edeceğiz. Bu hafta Saadet Partisi’ni ziyaret edeceğiz” dedi.



EN HAZIR İLÇEYİZ



Anayasa taslağı için yapılacak referandumla ilgili olarak CHP’li Törk şunları söyledi: “CHP Darıca ilçe örgütü olarak referandum için kendimizi en hazır ilçe olarak görüyoruz. Çünkü mahalle temsilciliklerini kurduk. Bu mahalle temsilciliklerinin aktif olarak süreç içerisinde olmaları bizleri mutlu etti. 10 tane mahallede mahalle temsilciliklerinin çalışabilecekleri alanlar oluşturduk. 14 mahallenin 10’unda mahalle temsilciliklerimizi açtık. Bu temsilciliklerimizin açılışını önümüzdeki günlerde il başkanımız ve milletvekillerinin katılımı ile açılışlarını yapacağız.