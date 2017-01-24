SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Herkese Gideceğiz!

CHP Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk, MHP Darıca İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

Herkese Gideceğiz!

24 Ocak 2017 Salı 09:49

Referandumla ilgili konuşan Törk, “Yapılacak referandum için, “Bu meseleye cumhuriyet, millet ve bayrak meselesi olarak görüyoruz. O nedenle herkese ve her kesime gideceğiz” dedi

 CHP Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk, MHP Darıca İlçe Başkanı Âdem Emre Aygün’ü ziyaret etti. Ziyaretle ilgili olarak açıklama yapan Yakup Törk, “Görevine başlayan MHP Darıca İlçe Başkanı Âdem Emre Aygün’e görevinde başarılar dilemek ve hayırlı olsun temennisinde bulunmak için ziyaret ettik. Ziyaret gayet iyi ve verimli bir ziyaret oldu. Kendileri de bize iade ziyareti yapacaklarını ifade ettiler. Darıca’da siyasi parti başkanlarının böyle ziyaretlerle yakın olarak durması gerginliği de azaltıyor. Ziyaretlerimize devam edeceğiz. Bu hafta Saadet Partisi’ni ziyaret edeceğiz” dedi. 

 EN HAZIR İLÇEYİZ

Anayasa taslağı için yapılacak referandumla ilgili olarak CHP’li Törk şunları söyledi: “CHP Darıca ilçe örgütü olarak referandum için kendimizi en hazır ilçe olarak görüyoruz. Çünkü mahalle temsilciliklerini kurduk. Bu mahalle temsilciliklerinin aktif olarak süreç içerisinde olmaları bizleri mutlu etti. 10 tane mahallede mahalle temsilciliklerinin çalışabilecekleri alanlar oluşturduk. 14 mahallenin 10’unda mahalle temsilciliklerimizi açtık. Bu temsilciliklerimizin açılışını önümüzdeki günlerde il başkanımız ve milletvekillerinin katılımı ile açılışlarını yapacağız.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
GebzeKocaeliDaricaİzmitDerinceGebze GazetesiBallıkayaMuallimköyHaberWebSiteKaramürselKartepe
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Katırcıoğlu İngiltere’de! Katırcıoğlu İngiltere’de!
OHAL’de Yeni İhraçlar! OHAL’de Yeni İhraçlar!
Katırcıoğlu İngiltere’de Katırcıoğlu İngiltere’de
Darıca İlçe Danışma Meclisi toplandı! Darıca İlçe Danışma Meclisi toplandı!
''AKP KAYNAKLARI FAİZE AKTARDI” ''AKP KAYNAKLARI FAİZE AKTARDI”
En büyük hizmet! En büyük hizmet!
Yukarı Çık

Katırcıoğlu İngiltere’de!
AK Parti MKYK üyesi, Kocaeli Milletvekili ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı R.Sezer...

Haberi Oku