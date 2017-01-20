Hülya Sancaklı'nın hayati tehlikesi sürüyor

İstanbul Büyükçekmece Alkent 2000 sitesinde geçtiğimiz günlerde silahla intihara kalkışan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hülya Sancaklı Medical Park Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Hastaneden yapılan açıklamada 72 saatin kritik olduğunu dile getirilmişti. Makinaya bağlı olarak yaşam savaşı veren Hülya Sancaklı'nın hayata tutunabilmesi için doktorlar gerekli tüm tıbbi müdehaleyi yaptı.

Önümüzdeki günlerde makinadan çıkartılacağı öğrenilen Hülya Sancaklı'nın hayat fonksiyonlarını nasıl tepki vereceği merak ediliyor.