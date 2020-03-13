‘’İcraat anlayışımızla halkımızın duasını alıyoruz’’

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir ve Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan’ı ziyaret etti. Nezaket içerikli ziyaretlerde Başkan Büyükakın, Kaymakam Cinbir’e ve İl Müftüsü Cihan’a görevlerinde başarılar diledi. Cinbir ve Cihan, Başkan Büyükakın’ın kendilerini ziyaret etmesinden dolayı teşekkürlerini de dile getirdi. İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir’in annesi Hatice Cinbir’in hayatını kaybetmesi nedeniyle taziyelerini bir kez daha ifade eden Başkan Büyükakın, “Annemizin mekânı cennet olsun. Sizlere de sabırlar diliyorum” dedi.

“EN GÜZEL ÖRNEKLERİNİ SERGİLEMEK İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ”

Kurumlar arası iş birliğinin önemine her fırsatta vurgu yapan Başkan Büyükakın, bu kapsamda gerçekleştirdiği ziyaretlerde de istişareye çok önem verdiğini dile getirmeyi de sürdürüyor. Kocaeli’nin gelişmesi ve kalkınmasının yanı sıra sosyal belediyeciliğe çok önem verdiklerini de vurgulayan Başkan Büyükakın, “Devletimizin tüm kurumları sınırlarımızı korur ve ötesinde harekât gerçekleştirirken bizler de yerel yönetimler olarak vatandaşımıza hizmet götürmek için çalışıyoruz. Vatandaşımızın ihtiyaçları ve beklentilerine dönük gerek proje üretmek gerekse sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemek için gayret gösteriyoruz” açıklamasını yaptı.

“MİLLETİMİZLE OMUZ OMUZA YÜRÜYORUZ”

İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir ve Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan’ın ziyaretleri sonrası, davalarının millete ve ülkeye hizmet etmek olduğunun altını bir kez daha çizen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Ülkemizin önündeki 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonlarına dönük kentimizden atılacak tüm adımlara destek vermeye devam ediyoruz. Bizim milletimizle bir ahdimiz var. Hizmet sözümüzü yerine getirmek için mesai mefhumu gözetmeden çalışıyoruz. Bu yolda tüm ekibimizle halkımızın duasını almak için icraat anlayışımızla birlikte milletimizle omuz omuza yürüyoruz” diye konuştu.

