İKTAV, Çakır’ı ağırladı
AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Gebze Tatlıkuyu Mahallesi’nde bulunan Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından birisi olan kısa adı İKTAV olan İlim Kültür Tarih Araştırma Vakfı’nı ziyaret etti.
İKTAV Başkanı Kahraman tarafından karşılanan Çakır ve beraberindekiler bir süre tarihi ve kültürel konularda düşünce alışverişinde bulundu. Çakır ziyaretle ilgili olarak “Gebze İlçemizde İlim, Kültür, Tarih Araştırmaları Merkezine (İKTAV) ait Kütüphaneyi ziyaret ederek birbinden değerli Kaynakları inceleme fırsatı bulduk. Böylesine güzide eserlerin temini ve muhafazasında emeği olan kıymetli İsmail Kahraman kardeşimize teşekkürlerimi sunuyorum.” Diye konuştu. Görüşmede Kahraman Çakır ile Gebze Gazetesi sayfasından yayın yaparak Gebzelilerin bu ilim, kültür, tarih dolu sohbete tanıklık etmesini sağladı.
MİLLETVEKİLİ ÇAKIR’IN “BUGÜN; YARIN DÜN OLACAK” İSİMLİ KİTABI
Öte yandan Çakır geçtiğimiz aylarda kültür ve sanat alanındaki yeni gelişmeleri takip etmek isteyen okurları için hazırladığı “Bugün Yarın Dün Olacak” isimli kitabından da bahsetti. Çakır geçmiş döneminde özellikle Parlamento’da görev yaptığı dönemlerde yaşadığı ve karşılaştığı olayları bir yazar gibi kitabında dile getiriyor. Çakır kitabında Parlamento’ya girdiği günden bu yana görev yaptığı süreçte hem Kocaeli hem de Türkiye genelinde ve tarihinde yaşanan olayları kendi perspektifinden kalemiyle dile getiriyor. Kasım 2015 seçimleri, hainlerin kalkıştığı 15 Temmuz darbe girişimi, referandum süreci, 2019 yerel seçimleri öncesindeki genel seçimler, covid 19 salgın süreci, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kocaeli temasları gibi konuların Çakır’ın perspektifinden okuyucularına açık, seçik ve sade bir üslupla aktırılıyor.
AK PARTİ KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SAMİ ÇAKIR’IN ÖZGEÇMİŞİ
AK Parti Kocaeli Mİllevtekili Sami Çakır, 15 Ekim 1958 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. İlkokulu Trabzon'da, ortaokulu ve liseyi de İstanbul'da tamamladı. Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Sami Çakır, Antalya Lisesinde Tarih Öğretmenliği, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı'nda Tarih Uzmanı olarak çalıştı. 1985'den itibaren çeşitli bankalarda üst düzey yönetici görevlerinde bulundu. Milli Türk Talebe Birliği üyeliğinde bulundu. Refah Partisi Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. MÜSİAD İzmit Şubesi , Ensar Vakfı İzmit Şubesi, İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesi yönetim kurulu üyeliği görevlerinde yer aldı. İlim Yayma Cemiyetinin ve Ensar Vakfının Kocaeli Şubesinde istişare kurulu üyesidir. Evli ve 3 çocuk babası olan Sami Çakır, Osmanlıca bilmektedir. Çakır geçmiş dönemlerde zaman zaman bazı televizyon ve radyo programlarında kültür sanat konularında program yapmıştır. Şairlik ve yazarlık yönü de bulunan Çakır Parlamenterlikten önceki dönemde çeşitli medya kuruluşlarında yine kültür sanat üzerine programlar yapmıştır. Onun bu yönü kendisini kültür insanı olarak da görülmesine yardımcı oluyor. (ÜMİT ÜLKER)