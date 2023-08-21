İKTAV, Çakır’ı ağırladı

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Gebze Tatlıkuyu Mahallesi’nde bulunan Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından birisi olan kısa adı İKTAV olan İlim Kültür Tarih Araştırma Vakfı’nı ziyaret etti.