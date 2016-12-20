İmam Hatip’den Yardım eli!

20 Aralık 2016 Salı 16:39
Halep’de insanlık dramı devam ederken, Türkiye’den giden yardım halkasına Gebze imam hatip de katıldı. Gebze’nin en köklü okullarından olan İmam Hatip Lisesi ve ortaokulu öğrencileri, Halep’de ki mazlumlara giyecek yardımında bulundu. Veliler ve öğrenciler, mazlumlara destek olmak, yaralarını sarmak, hiç olmazsa bu zor kış şartlarında ısınmalarını sağlamak için, Mont, atkı, bere, bot başta olmak üzere çeşitli kışlık malzeme yardımında bulundu. Toplanan yardımlar önceki gün Halep’e doğru yola çıkarken, okul İdarecileri ve Aile Birliklerini de memnun kaldıkları görüldü.