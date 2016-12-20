SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İmam Hatip’den Yardım eli!

Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Orta Okulu anlamlı bir yardıma imza attı.

İmam Hatip'den Yardım eli!

20 Aralık 2016 Salı 16:39

 Halep’de insanlık dramı devam ederken, Türkiye’den giden yardım halkasına Gebze imam hatip de katıldı. Gebze’nin en köklü okullarından olan İmam Hatip Lisesi ve ortaokulu öğrencileri, Halep’de ki mazlumlara giyecek yardımında bulundu. Veliler ve öğrenciler, mazlumlara destek olmak, yaralarını sarmak, hiç olmazsa bu zor kış şartlarında ısınmalarını sağlamak için, Mont, atkı, bere, bot başta olmak üzere çeşitli kışlık malzeme yardımında bulundu. Toplanan yardımlar önceki gün Halep’e doğru yola çıkarken, okul İdarecileri ve Aile Birliklerini de memnun kaldıkları görüldü. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
KUZEY MARMARA OTOYOLU İÇİN KOCAELİ BÖLGESİ KAMULAŞTIRILACAK PARSELLER KUZEY MARMARA OTOYOLU...
GEBZE'NİN SAHİBİ YOK MU? GEBZE'NİN SAHİBİ...
KAZA KAZA
Türkiye - İspanya (EURO 2016) Türkiye - İspanya...
Anahtar Kelimeler
ImamhatipHalepYardım
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli Heyeti Mardin’de Kocaeli Heyeti Mardin’de
Ceyhan’dan İdam Desteği! Ceyhan’dan İdam Desteği!
Taşdemir Moral Oldu! Taşdemir Moral Oldu!
Dursun: Trajikomik Dursun: Trajikomik
Bakan Işık Rusya’da! Bakan Işık Rusya’da!
Serdar GTÜ’ye Geliyor! Serdar GTÜ’ye Geliyor!
Yukarı Çık

Kocaeli Heyeti Mardin’de
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve beraberindeki heyet Mardin’e gitti.

Haberi Oku