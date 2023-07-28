İran, Cezayir ve Japon büyükelçilerinden Türkiye'ye güven mektupları

İran, Cezayir ve Japon büyükelçileri, Türkiye'ye güven mektuplarını sundurlar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollahzadeh’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde Büyükelçi Habibollahzadeh, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubunu sundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Büyükelçisi Amar Belani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde Büyükelçi Belani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubunu sundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Büyükelçisi Takahiko Katsumata’yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde Büyükelçi Katsumata, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubunu sundu.