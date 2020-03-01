İSMET İŞERİ CHP KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIK BASIN AÇIKLAMASI

29 Aralık 2022 Perşembe 11:34
CHP’de il ve ilçe yöneticilerinin milletvekilliği aday adaylığı için başvuru süreci 26 Aralık Pazartesi günü sonlanmıştı. Aday adaylık başvurusu yapan CHP Kocaeli İl Saymanı İsmet İşeri de görevinden istifa etmişti. İşeri bugün CHP Gölcük İlçe Binası’nda partililerle bir araya gelerek adaylık konuşması yaptı. İşeri’nin adaylık açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Sayın İlçe Başkanım ve kıymetli yönetimi, saygıdeğer partililer ve siz değerli basın emekçileri. 2023 yılında yapılacak olan genel seçimler için milletvekili aday adaylık açıklamamda beni yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık sağolun, varolun.
1 Mart 2020 tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 37. Olağan Kocaeli İl Kongresi'nde il yönetimine seçilmiş, 26 Aralık 2022 tarihi itibariyle milletvekili aday adayı olmak için yönetimden istifa etmiş bulunmaktayım.
Üyesi olmaktan her zaman gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin yılmaz bir neferi olarak 3 dönem Gölcük İlçe Başkanlığı, Gölcük Belediye Başkan Adaylığı ve son olarak İl Saymanlığı görevlerinde bulunmuş, partim için gecemi gündüzüme katarak çalışmış, önce partimin menfaatlerini gözeterek "Hak, Hukuk, Adalet" şiarından asla vazgeçmemiş bir emekçi olarak bu yola çıkıyorum.
Bu zamana kadar her daim yanımda olan desteğini hiç esirgemeyen aileme, Karamürsel'den Kartepe'ye, İzmit'ten Körfez'e, Darıca'dan Dilovası'na kadar beraber yol yürüdüğüm yoldaşlarıma, üzerimde büyük emeği olan ikinci evim diye gördüğüm Gölcük İlçe Örgütü'müze, il yönetimde yaklaşık 3 senedir beraber mücadele verdiğim ekip arkadaşlarıma, il başkanım Harun Özgür Yıldızlı'ya, bu partinin en büyük yükünü omuzlayan kadın kollarımıza, enerjisi ve umutlarıyla hepimize örnek olan gençlik kollarımıza teşekkür ediyorum.
Bu ülkenin kurucu ve kurtarıcı partisi olan, otel lobilerinde değil Kurtuluş Savaşı cephelerinde kurulan Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk'ten, İsmet İnönü'den, Bülent Ecevit'ten bizlere bırakılan emanet, bizlerden de gelecek nesillere devrolacak büyük bir mirastır.
Bizler "Asırlık Çınar"ın gölgesinde büyük bir aileyiz. Gençlerimizle kadınlarımızla el ele omuz omuza iktidar ateşini Kocaeli'nden yakmaya hazırız. İktidar yürüyüşünde bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da yine yan yana bu zorlu ve meşakkatli yolları beraber yürüyeceğimize, sizinle birlikte mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğime, genelde ve yerelde Kocaeli'nde iktidar olmak için bütün benliğimle savaşacağıma söz veriyorum.
Unutulmasın ki bu bir ayrılık değil yeni bir hikayenin başlangıcıdır.
Hepinize saygılarımı sunuyorum.