İstanbul sözleşmesi'ne tepki

Gerçekleştirilen ilçe divanına İl Başkanı Mehmet Aras ile birlikte il yöneticileride katılım sağlayarak, divanda birim başkanları, gençlik kolları, hanım kolları ve mahalle başkanları hazırladıkları raporlarını sundu.

HÜKÜMET KAŞIKLA VERİYOR KEPÇEYLE ALIYOR

Divanda açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı Engin Kılıç, ‘’Bugün 6284 sayılı kanun ve İstanbul Sözleşmesini ehlinden öğreneceğiz. Biz diyoruz ki İstanbul Sözleşmesin Aile kurumumuz sağlam kalsın.’’dedi. Kılıç’ın ardından kısa bir selamlama Konuşması yapan İl Başkanı Mehmet Aras, ‘’Hükümet işçiye, memura. emekliye zam verirken kaşıkla veriyor kepçeyle alıyor.’’dedi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE TEPKİ

Konuşmalar ve raporların ardından söz alan Uzman Klinik Psikolog Miktad Ertem İstanbul sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun hakkında konuştu. Konuşmasında Miktad Ertem İstanbul Sözleşmesi’ni eleştirerek, Kadına yönelik şiddetin önlenmesi kavramıyla gizlenen ve esas amacının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği adı altında eşcinsel sapkınlığın meşrulaştırılmasına ve ailenin parçalanmasına zemin hazırlayan İstanbul Sözleşmesi, AB ve Siyonist destekçisi, İslam Düşmanı, marjinal medya ve Sivil Toplum kuruluşları tarafından canhıraş şekilde savunulmaya başlandı.’’ İfadelerini kullandı.









