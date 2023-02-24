İYİ Parti Kocaeli, İskenderun ve Defne’de yaraları sarıyor

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur ve il yöneticileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Hatay İskenderun ve Defne’de yaraları sarmaya gitti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan felaketin yaraları sarılıyor. Sürecin başından bu yana birçok yardım kampanyası ve bağışa katılan İYİ Parti Kocaeli Teşkilatı, çalışmalarını sürdürüyor. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İl Başkanı Nusret Acur, İl başkan yardımcıları; Hayati Bayram, Adnan Sarısüleyman, Muammer Kırdemir ve Gebze Belediye Meclis Üyesi Sadık Güvenç, Hatay İskenderun ve Defne'de Afet Koordinasyon Merkezi Çadır Kenti ve İskenderun’da kurulan Sahra Hastanesi’ni ziyaret etti.





GENEL MERKEZiN KURDUĞU SAHRA HASTANESİNE GİTTİLER





İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak, Teşkilat Koordinatörü Ömer Karakaş ve Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez eşliğinde yapılan ziyaretler sonrası mesaj veren İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, “Sahra Hastanemizi kuran Genel Başkan Başdanışmanı Op. Dr. Turhan Çömez’e, çalışma ekibine ve büyük özveri ile çalışan tüm dava arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Yaralarımızı elimizden geldiğince birlikte saracağız. İyiler her yerde iyiler el ele” ifadelerini kullandı.





ACUR: ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ





Acur, “Büyük Türk milleti olarak deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yanında olacağız. Yaraları birlikte saracağız. İyi günde nasıl bir aradaysak zor günlerde de üzerimize düşeni yapacağız. İYİ Parti Kocaeli Teşkilatı, depremin ilk gününden bu yana deprem bölgesine çok sayıda yardım ve bağışı ulaştırdı. Bu yaralar sarılana kadar da elimizden gelen her şeyi yapacağız. Biz büyük bir milletiz. El ele vereceğiz ve zor günleri atlatacağız” dedi.



