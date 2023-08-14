SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İYİ Parti yöneticisi Şanbaz Yıldız vefat etti

Kocaeli’nin tanınan ve sevilen isimlerinden İYİ Parti İl önceki dönem Başkanı Şanbaz Yıldız, hayatını kaybetti.

İYİ Parti yöneticisi Şanbaz Yıldız vefat etti

14 Ağustos 2023 Pazartesi 11:09

 Kocaeli’nin tanınan ve sevilen isimlerinden İYİ Parti İl önceki dönem Başkanı Şanbaz Yıldız, hayatını kaybetti. İYİ Parti İl önceki dönem Başkanı Şanbaz Yıldız, hayatını kaybetti. Son yerel seçimlerde Kocaeli’den ikinci sıra milletvekili adayı da olan Yıldız’ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

YEREL YÖNETİMLER KOORDİNATÖRLÜĞÜNE GETİRİLMİŞTİ

Cumartesi günü İYİ Parti Yerel Yönetimler Koordinatörlüğü görevine getirilen partinin eski Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız’ın ani ölümü büyük üzüntü yarattı.

MERAL AKŞENER TÜM TÜRKİYE’YE DUYURDU

İYİ Parti lideri Meral Akşener de Şanbaz’ın vefatnı  sosyla medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Akşener “Değerli dava arkadaşım, Kocaeli Eski İl Başkanımız ve Yerel Yönetimler Koordinatörümüz Şanbaz Yıldız’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun…” ifadelerini kullandı.

CENAZE NAMAZI BUGÜN İZMİT YAHYA KAPTAN CAMİ’NDE…

Öte yandan İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada Yıldız’ın cenaze defin işlemiyle ilgili olarak  “ikindi namazına müteakip Yahya Kaptan Merkez Camii’den kaldırılacaktır. Allah rahmet eylesin.” İfadesine yer verildi. (ÜMİT ÜLKER)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yalsız: “Gebze’yi İl Yapacağız” Yalsız: “Gebze’yi İl Yapacağız”
“Depremin yıktığı şehirlerimizi daha dayanıklı bir şekilde inşa edeceğiz” “Depremin yıktığı şehirlerimizi daha dayanıklı...
Vali Hüseyin Aksoy Eskişehir’e Hulusi Şahin Antalya’ya Atandı Vali Hüseyin Aksoy Eskişehir’e Hulusi Şahin Antalya’ya...
Millî Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Toplandı Millî Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüman Alimler Heyeti'ni kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüman Alimler Heyeti'ni...
HOCAOĞLU:BÜYÜKŞEHİR ARSAYI ALMASIN DİYE MECLİSİ İPTAL ETTİ HOCAOĞLU:BÜYÜKŞEHİR ARSAYI ALMASIN DİYE MECLİSİ...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Yalsız: “Gebze’yi İl Yapacağız”
Görevine yeni atanan MHP Gebze İlçe Başkanı Yalsız, yönetimini tanıttı.

Haberi Oku