İYİ Parti yöneticisi Şanbaz Yıldız vefat etti

Kocaeli’nin tanınan ve sevilen isimlerinden İYİ Parti İl önceki dönem Başkanı Şanbaz Yıldız, hayatını kaybetti.

Kocaeli’nin tanınan ve sevilen isimlerinden İYİ Parti İl önceki dönem Başkanı Şanbaz Yıldız, hayatını kaybetti. İYİ Parti İl önceki dönem Başkanı Şanbaz Yıldız, hayatını kaybetti. Son yerel seçimlerde Kocaeli’den ikinci sıra milletvekili adayı da olan Yıldız’ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.





YEREL YÖNETİMLER KOORDİNATÖRLÜĞÜNE GETİRİLMİŞTİ

Cumartesi günü İYİ Parti Yerel Yönetimler Koordinatörlüğü görevine getirilen partinin eski Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız’ın ani ölümü büyük üzüntü yarattı.

MERAL AKŞENER TÜM TÜRKİYE’YE DUYURDU

İYİ Parti lideri Meral Akşener de Şanbaz’ın vefatnı sosyla medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Akşener “Değerli dava arkadaşım, Kocaeli Eski İl Başkanımız ve Yerel Yönetimler Koordinatörümüz Şanbaz Yıldız’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun…” ifadelerini kullandı.

CENAZE NAMAZI BUGÜN İZMİT YAHYA KAPTAN CAMİ’NDE…