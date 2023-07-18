banner930
SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İYİ Parti'den Basın Açıklaması

'' AKP iktidarının yanlış ekonomi programı ve politikaları sonrası millet olarak yeni bir zam dalgasıyla karşı karşıyayız.

İYİ Parti'den Basın Açıklaması

18 Temmuz 2023 Salı 12:45

Uzun yıllar boyunca uygulanan hatalı politikalar sonucunda, seçim sürecinde atılan sloganlarla popülist vaatlere karşı rasyonel bir zeminin varlığından söz edebilmek mümkün değil. Bunun yerine, bütün faturayı dar gelirliye kesen, vatandaşın cebindeki son kuruşa da el atan bir yoksullaştırma politikasının sert bir şekilde uygulandığı görülmektedir.

Üstelik AKP iktidarı dar bir kesime bankacılık sistemi üzerinden kepçe ile rant dağıtırken, toplumun geniş kesimlerinden kaşıkla bu parayı toplamaktadır. Sabundan, kitaptan, çocuk bezinden ek vergi alınıyor ancak servetten elde edilen kazançtan vergi alınmamaktadır. Vatandaşa kemer sıkma tavsiye edilirken küçük, yandaş ve ranta dayanan bir kesimin zenginleşmesine hiçbir kemer dayanmamaktadır.

AKP iktidarının bu ülkeye zamlardan ve yoksulluktan başka verecek hiçbir şeyi kalmamıştır. Bugün Türkiye’de adı konmamış bir IMF programı uygulanmaktadır. Yıllarca geçmiş iktidarları aynı konuda eleştiren AKP iktidarının, bugün IMF reçetelerini savunduğu, uyguladığı ve en adaletsiz vergi olan enflasyon vergisiyle milletin cebinde bir şey kalmayıncaya kadar bu düzeni sürdüreceği anlaşılmaktadır.

Memura ve emekliye yapılan cüzi zammın birkaç hafta içinde eriyip gitmesi bir yana, son olarak uygulanan akaryakıttaki ÖTV oranlarına yapılan zamla birlikte milletimiz derin bir yoksulluk çukuruna gömülmek istenmektedir. İki ay önce, seçimin arifesinde 19.58 TL olan ABD Doları bugün 26.12 TL’ye gelmiştir.


Yine iki ay önce, seçimlerin arifesinde benzinin litre fiyatı 21.14 TL’yken bugün litre fiyatı 35.90 TL olmuş ve iki ay içindeki artış oranı yüzde 70’i bulmuştur.

Bu yağma düzeninin dünyada başka bir örneği yoktur. Deli Dumrul iktidarı, vatandaşın gırtlağına çökmüş, garibanın kanını emmeye devam etmektedir.

Kendi vatandaşını ezen, yoksullaştıran fakat bir yandan da servet sahiplerinin servetlerini katlamasını sağlayan bu vurguncu düzene karşı mücadelemiz devam edecektir.

Hiç kimsenin kuşkusu olmasın, bütün kadrolarımızla birlikte milletimizin sesi olacağız.'' şeklinde açıklama yapıldı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Vekil Türkkan 'Havaalanı Var Yolcusu Yok' Vekil Türkkan 'Havaalanı Var Yolcusu Yok'
YILDIZLI: DURHASAN KADERİNE TERK EDİLMİŞ! YILDIZLI: DURHASAN KADERİNE TERK EDİLMİŞ!
Cumhuriyet Halk Partisi'nden 81 ilde Basın Açıklaması Cumhuriyet Halk Partisi'nden 81 ilde Basın Açıklaması
Chp Kocaeli Milletvekili Nail Çiler: “Ek Bütçe Seçim Ekonomisinin Faturasıdır“ Chp Kocaeli Milletvekili Nail Çiler: “Ek Bütçe...
GEBZE TİCARET ODASI’DAN TARİHİ İL TOPLANTISI GEBZE TİCARET ODASI’DAN TARİHİ İL TOPLANTISI
Acur: “İYİ Parti, değerleri itibariyle milletimizin ortak noktasıdır.“ Acur: “İYİ Parti, değerleri itibariyle milletimizin...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

Vekil Türkkan 'Havaalanı Var Yolcusu Yok'
İYİ PARTİ KOCAELİ MİLLETVEKİLİ LÜTFÜ TÜRKKAN ADETA KADERİNE TERK EDİLEN CENGİZ TOPEL HAVALİMANI’NI...

Haberi Oku