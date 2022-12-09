İZMİT KÖRFEZİNDEKİ DENİZ KATLİAMI TBMM GÜNDEMİNDE

İYİ PARTİ KOCAELİ MİLLETVEKİLİ LÜTFÜ TÜRKKAN SEFİNE TERSANESİ’NİN DİP ÇAMURUNU TAŞIYAN GEMİLERİN BU ÇAMURU GECE SAATLERİNDE BALIKLARIN EN YOĞUN OLDUĞU BÖLGEYE DÖKMESİNİ VE BALIKÇILARIN YAŞADIĞI MAĞDURİYETİ TBMM GÜNDEMİNE TAŞIDI

Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesine ve Marmara Denizi Eylem Planı bulunmasına rağmen yaşanan bu deniz katliamı nasıl açıklanabilir?

Karamürselli balıkçılar, geceleri İzmit Körfezi Osmangazi Köprüsü’nün bulunduğu açıklarda avlanmak için açılırken, Altınova Hersek mevkisindeki Sefine Tersanesi’nin dip çamurunu taşıyan gemilerin engeliyle karşılaşıyor.Ağlarını denize bırakan balıkçılar, gemilerin ağlarına zarar verdiğini, bu nedenle limana eli boş döndüklerini İfade ediyor. Dip çamurunun dökülecek alanların belli olduğunu açıklayan balıkçılar, gündüz boşaltma yapılması durumunda denizde kirlilik yaşandığını ve bu nedenle ceza yazılmaması için geceleri boşaltma yapıldığını belirtiyor.

Duruma dikkat çeken İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, konuyu TBMM gündemine taşıdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un cevaplaması için soru önergesi veren Türkkan, gece saatlerinde yasalara uygun yapılmayan dip çamuru dökümünün engellenmesi için Bakanlığın harekete geçip geçmeyeceğini ve buna uygun davranmayanlara yaptırım uygulanıp uygulanmayacağını sordu.Türkkan, Bakan Kurum’dan balıkçıların yaşadığı mağduriyetin nasıl giderileceği sorusuna da cevap istedi.

İşte İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın soru önergesi ve Bakan Kurum’a yönelttiği sorular:





TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA





Aşağıdaki sorularımın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat KURUM tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.07.12.2022





Saygılarımla.













Lütfü TÜRKKAN

Kocaeli Milletvekili





Basında çıkan haberlere göre; Karamürselli balıkçılar, geceleri İzmit Körfezi Osmangazi Köprüsü’nün bulunduğu açıklarda avlanmak için açılırken, Altınova Hersek mevkisindeki Sefine Tersanesi’nin dip çamurunu taşıyan gemilerin engeliyle karşılaştıklarını belirtmekte, ağlarını denize bırakan balıkçılar, bünyesinde Kolin İnşaat’ı da bulunduran Koloğlu Holding’e ait Sefine Tersanesi’nden aldığı dip çamurunu denize bırakan gemilerin ağlarına zarar verdiğini, bu nedenle limana eli boş döndüklerini söylemektedir.

Yönetmeliğe göre; dip çamurunun dökülecek alanların belli olduğunu açıklayan balıkçılar, gündüz boşaltma yapılması durumunda denizde kirlilik yaşandığını ve bu nedenle ceza yazılmaması için geceleri boşaltma yapıldığını ifade etmektedir. Balıkçılar, dip çamuru nedeniyle dip balıklarının yaşam alanlarının etkilendiğini, ağlarının zarar gördüğünü vurgulamaktadır.

Bu bilgiler çerçevesinde;

1-Sefine Tersanesi’nin dip çamurunu taşıyan gemilerin bu çamurları son 3 aydır tersanenin 500 metre açığına boşalttığı doğru mudur, bu durum konusunda Bakanlık bilgi sahibi midir?

2-Dip çamurunun dökülmesi gereken alanlar belli olmasına rağmen neden buna uyulmamaktadır, boşaltma işleminin ceza yazılmaması için gece yapıldığı doğru mudur, bu durumdan Bakanlığın haberi olmuş mudur?

3-Yaklaşık iki yıl önce yaşanan müsilaj probleminin ardından 4 Kasım 2021 tarihli ve 4758 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi” ilan edilmesine ve Marmara Belediyeler Birliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ortaklaşa hazırladığı 22 maddelik “Marmara Denizi Eylem Planı” bulunmasına rağmen; yaşanan bu deniz katliamı nasıl açıklanabilir, bu konuda Bakanlık olarak görüşünüz nedir?



4-Yaşanan bu duruma rağmen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Körfezi’ne neden binlerce yavru balık bırakılmaktadır?

Bu durum ile balık üreme alanlarının olduğu bölgeye çamur bırakılması böylece balıkların yaşam alanlarının etkisiz hale getirilmesi tezat bir durum oluşturmamakta mıdır, bu konuda Bakanlık olarak görüşünüz nedir?

5-Yaşanan gelişmelere rağmen Toplam 121 milyon dolar maliyetle temizlenmesi planlanan İzmit Körfezi’nde 1 milyon 225 bin metrekare alanda toplam 9 milyon 462 bin 445 metreküp çamur çıkartılması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale yapılmasının gerekçeleri nelerdir?

6-Gece saatlerinde yasalara uygun yapılmayan dip çamuru dökümünün engellenmesi için Bakanlık harekete geçecek midir, bu konuda denetim yapılacak mıdır, usulüne uygun davranmayanlara herhangi bir yaptırım uygulanması düşünülmekte midir, bu yaptırımlar neler olacaktır?

7-Balıkçıların yaşadığı mağduriyetin giderilmesi düşünülmekte midir, bu konuda birtakım düzenlemeler getirilecek midir?