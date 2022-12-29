İzmitli Ekrem Çelikiz Saadet Partisi'nden milletvekili aday adayı oldu

İzmit doğumlu olan ve henüz 39 yaşında olan Dr. Ekrem Çelikiz, daha önce yaptığı açıklama ile 2023’te yapılması planlanan genel seçimlerde Cumhurbaşkanı aday adayı olacağını duyurmuştu. Çelikiz bu kez de yaptığı

yeni açıklama ile Saadet Partisi'nden