İzmitli Ekrem Çelikiz Saadet Partisi'nden milletvekili aday adayı oldu

29 Aralık 2022 Perşembe 11:49
İzmit doğumlu olan ve henüz 39 yaşında olan Dr. Ekrem Çelikiz, daha önce yaptığı açıklama ile 2023’te yapılması planlanan genel seçimlerde Cumhurbaşkanı aday adayı olacağını duyurmuştu. Çelikiz bu kez de yaptığı yeni açıklama ile Saadet Partisi'nden Kocaelimilletvekili aday adayı olduğunu duyurdu. Çelikiz'in konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle; "Çok kıymeyli Kocaeli Halkı, 2023 yılında yapılacak milletvekili Genel Seçimlerinde Millet ittifakı bileşenlerinden biri olan Milli Görüşün tek temsilcisi Saadet Partisi'nden Milletvekili Aday Adaylığımı İlan ediyorum. Saadet Partisi'nin Kocaeli'de büyük bir başarı ivmesi yakalayacağından eminim. Millet ittifakının ve Saadet Partisi'nin bir neferi olarak seçimlerde var gücümle çalışacağını ifade etti.
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