Kaan Yıkılmaz ve Mehmet Karakaş Sayın Valimize Veda Ziyaretinde

Kocaeli Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü görevine terfi eden Kocaeli Emniyet Müdür Yardımcısı Kaan Yıkılmaz ile İzmit İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karakaş, Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’a veda ziyaretinde bulunarak, kabullerinden dolayı teşekkür ettiler. Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy ise Kocaeli Emniyet Müdür Yardımcısı Kaan Yıkılmaz ile İzmit İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karakaş’a başarılarının devamı temennisinde bulunarak, teşekkür belgesi verdi.