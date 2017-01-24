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Karamürsel İlçe Başkanlığı'nda Yeni İsim Belli Oldu!

Saadet Partisi Karamürsel İlçe Başkanı İsmail Aydın'ın yerine getirilen isim belli oldu.

Karamürsel İlçe Başkanlığı'nda Yeni İsim Belli Oldu!

24 Ocak 2017 Salı 12:16

Görevinden ayrılan Saadet Partisi Karamürsel İlçe Başkanı İsmail Aydın'ın yerine Mehmet Özalay getirildi. 

Parti binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Aydın, işlerinin yoğunlu nedeniyle görevinden ayrıldığını bildirdi.

"Şahsımın almış olduğu karar üzerine, Karamürsel İlçe Başkanlığımıza yeni atanan kardeşimize görevi devretmek ve basın yoluyla kamuoyuna bildirmek amacıyla bir araya geldik." diyen Aydın, şunları söyledi:

"Bizim çizgimiz, merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın ifade ettiği üzere kuru bir siyaset kavgası değil, ‘Allah rızası için çalışmak için hareket etmektir.’ Bundan dolayı davamızın bütün kurumlarında, farklı kademelerinde görev almak, çalışmak inancımızın gereğidir. Şahsımın iş yerimde oluşan iş yoğunluğundan dolayı yaşamış olduğum mesai sıkıntısı sebebiyle, ilçe başkanlığı görevimden izin isteyerek, teşkilatımızın farklı bir kademesinde görev talebinde bulundum. İl teşkilatımız talebimi olumlu karşılayarak, yaptığı istişareler sonucunda ilçe başkanlığı görevine Mehmet Özalay'ın ataması yapılmıştır. Bilgi, deneyim ve tecrübeleriyle ilçe teşkilatımızı yürütecek ve temsil edecek en güzel vasıflara sahiptir. Bundan sonra ben de başkanımızın emrinde düzenleyeceği programlara katılmak, kendisine yardımcı olmak hususunda elimden gelen gayreti göstereceğim."

Mehmet Özalay ise, kendisine bu görevi laik gören herkese teşekkür etti. 

KOCAELİ (AA) 
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