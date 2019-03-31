CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan oyunu kullandıktan sonra, 'Zorlu, yorucu, baskılı bir seçim sürecini geride bıraktık. Şimdi vatandaşımız kararını verecek ve o karar başımızın tacı olacak. Geleceğe dair bir şeyler yapmak isteyen tüm vatandaşlarımız oy kullanmaya davet ediyorum. Benim 1 oyumla ne olacak demeyin. 1 Oy Geleceği değiştirir. Sonuç ne olursa olsun Milletimiz kazanmalıdır. Vatanımıza, halkımıza ve Kocaelimize için hayırlı uğurlu olsun.' dedi
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