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Karar Başımızın Tacı Olacak

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan oyunu kullandı.

Karar Başımızın Tacı Olacak

31 Mart 2019 Pazar 14:29

 CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan oyunu kullandıktan sonra, 'Zorlu, yorucu, baskılı bir seçim sürecini geride bıraktık. Şimdi vatandaşımız kararını verecek ve o karar başımızın tacı olacak. Geleceğe dair bir şeyler yapmak isteyen tüm vatandaşlarımız oy kullanmaya davet ediyorum. Benim 1 oyumla ne olacak demeyin.  1 Oy Geleceği değiştirir. Sonuç ne olursa olsun Milletimiz kazanmalıdır. Vatanımıza, halkımıza ve Kocaelimize için hayırlı uğurlu olsun.' dedi
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