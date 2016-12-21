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Kendimizden Ayrı Görmüyoruz!

Anadolu Gençlik Vakfı Kocaeli Şube Başkanı Mustafa Cebeci, Suriye’de yaşananlar hakkında bir açıklama yaptı.

Kendimizden Ayrı Görmüyoruz!

21 Aralık 2016 Çarşamba 10:59

 

Yapılan son yönetim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada Suriye’de 2011 yılında başlayan savaşın geçen altı yılda devam ettiğini dile getiren Cebeci, “Biz Suriye’yi kendi topraklarımızdan ayrı görmüyoruz. Kudüs’ü, Mekke’yi, Medine’yi, Bağdat’ı kendi topraklarımızdan ayrı görmediğimiz gibi” dedi.

“SIRADA İRAN VAR”

Suriye’de olup bitenleri ülkeyi Esad’dan kurtarmak olarak açıklanamayacağını dile getiren Cebeci, “Bu savaş Suriye’yi bölme ve parçalama senaryosunun işletilmesidir. Biz bunu ısrarla söylemeye devam edeceğiz. İstiyoruz ki bu plan bozulsun. Biz biliyoruz ki Suriye parçalandıktan sonra sıra İran ve Türkiye’dedir. Bunun farkında olmak lazım, bunu görmek lazım, bunu anlamak lazım” dedi.

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