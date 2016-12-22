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Kocaeli Heyeti Mardin’de

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve beraberindeki heyet Mardin’e gitti.

Kocaeli Heyeti Mardin'de

22 Aralık 2016 Perşembe 10:26

İçişleri Bakanlığı’nın Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nu Mardin ve Diyarbakır Belediyelerine tecrübelerini paylaşmak için görevlendirmesinin ardından çalışmalar aralıksız şekilde devam ediyor. Bu kapsam da bölgede yapılan çalışmaları yerinde incelemek ve yeni projeleri hayata geçirmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir Büyükakın, Başkan Danışmanı Ömer Polat,  Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, Ulaşım Park AŞ. Genel Müdürü Yasin Özlü ve Serhan Çatal Mardin’e gitti. Büyükşehir heyeti Mardin’in ardından Diyarbakır’a hareket edecek.  

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