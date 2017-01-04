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Kocaeli Rol Model!

AK Parti’de Teşkilatların çalışmalarını denetleyen en önemli mekanizma hiç kuşkusuz kısa adı TPS olan Teşkilat Performans Sistemi.

Kocaeli Rol Model!

04 Ocak 2017 Çarşamba 11:05

 İl, İlçe ve Belde Teşkilatlarının çalışmalarını Ana Kademe, Gençlik ve Kadın Kolları olarak ayrı ayrı değerlendiren TPS’ye son 3 yıldır damgasını vuran Teşkilat ise hiç Kuşkusuz Kocaeli. AK Parti Kocaeli, her ay açıklanan TPS sonuçlarında hep zirvede yer alıyor. Bu da Kocaeli Teşkilatlarının çalışkan ve özverili yapısını göstermesi bakımından büyük önem taşıyor. Ziyaretler, Danışma toplantıları, yönetim kurulu toplantıları, üye çalışmaları gibi bir çok etkenin değerlendirilmeye alındığı TPS’de Kocaeli artık rol model oldu. Bir çok İl ve İlçe Teşkilatları Kocaeli’nin başarısının sırrını öğrenmek, TPS’de yukarılara çıkmak için Kocaeli’den çalışma yönetimi hakkında bilgi alındığı biliniyor. Kocaeli bu başarıyı sağlarken, sadece bir iki teşkilatıyla değil, bütün ilçeleriyle her kademede sağlıyor. 12 İlçesi’nin TPS sonuçlarında ilk 20’de yer alması, ilk 10’da en az 8 ilçenin olması Kocaeli’de ki 12 İlçede seçim zaferini AK Parti’nin neden kazandığının en önemli göstergesi. İşte bu çalışma ve Performans seçim sonuçlarına da diğer yansıyor. TPS’de Aralık ayı sonuçları açıklanmaya da başladı. İlk gelen sonuçlar Kadın Kolları’na yönelik oldu ve İlçe Bazında Dilovası, İl Bazında da Kocaeli İl Kadın Kolları yine zirvenin sahibi oldu. Bu özveriyle Kocaeli’nin zirveyi kimseye bırakmayacağı da görünen bir gerçek.

 

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