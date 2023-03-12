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SİYASET:
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Kocaeli Üniversitesinden Adaylık için İLK İSTİFA

İlimizde hekimlik yönü ile olduğu kadar sosyal yönüyle de geniş kitleler tarafından tanınan Kocaeli Üniversitesi Ortopedi Ve Travmatoloji A.B.D Öğretim üyesi Prof. Dr. Cumhur Cevdet Kesemenli uzun süredir yürüttüğü öğretim üyeliği görevinden Milletvekili adaylığı için istifa kararı almıştır.

Kocaeli Üniversitesinden Adaylık için İLK İSTİFA

12 Mart 2023 Pazar 12:27

Evli ve iki çocuk babası olan Prof. Dr. Cumhur Cevdet Kesemenli ilimizde bir çok dernek ve sivil toplum örgütünde faal şekilde çalışmalar yapmış, aynı zamanda uzun süredir üyesi olduğu Cumhuriyet Halk Partisinde aktif görevler almıştır . Prof.Dr. Kesemenli, 2011-2014 Dönemi Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe yönetiminde eğitim ve sağlıktan sorumlu başkan yardımcılığı yapmış, 2012 yılından beri CHP Parti okulunda eğitmenlik ve CHP parti okulu çözüm masasında yöneticilik görevlerinde bulunmuştur.

2014-2019 Yılları arasında Kocaeli Spor Yönetim Kurulu'nda Sağlıktan Sorumlu Başkan Yardımcılığı ve Kulüp Doktorluğu da yaparak ilimizde spor camiasına hizmet etmiştir. Kısa adı KEV olan Kocaeli Eğitim Vakfı üyeliği ve Tabipler odası üyeliği bulunan Prof. Dr. Cumhur Cevdet Kesemenli aynı zamanda SODEV üyesidir. Kocaeli ilinde birçok hemşeri derneğinde  onur üyeliği olan Kesemenli'nin hekimlik mesleği ile ilgili olarak da farklı dernek ve odalarda  görevleri bulunmaktadır.

Kentimizde her görüşten pek çok insanla sıcak teması olan Prof. Kesemenli'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kocaeli milletvekili adayı olarak, ilimiz siyasetine yeni bir nefes getirmesi bekleniyor.

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