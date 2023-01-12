KOCAELİ’DEKİ BİNALARIN DEPREM RİSKİ TBMM GÜNDEMİNDE

Tarhan, “TÜİK tarafından açıklanan Bina ve Konut Nitelikleri Araştırması önemli verileri ortaya koymuş durumda. Nitekim Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde görevli öğretim üyesi Dr. Hakan Erdoğan hocamız da bu verileri inceleyerek tüm yetkililerin dikkate alması gereken uyarılarda bulunarak Kocaeli’deki konutların yüzde 51,5’inin depremde risk taşıdığını açıkladı. Biz de bilim insanımızın bu uyarısını dikkate alarak konuyu TBMM gündemine taşımak istedik.” dedi.

TBMM Bakanlığına sunduğu Araştırma Komisyonu kurulması yönündeki önergesinde Tarhan, Kocaeli’deki olası bir depremde kayıpların yaşanmaması ve risklerin bertaraf edilmesi, deprem güvenliği olmayan yapıların güçlendirilmesi ya da taşınması için alınması gereken tedbirlerin kapsamlı olarak değerlendirilmesini talep etti.

“Deprem değil niteliksiz yapılar öldürüyor.”

Tarhan “Kocaeli Kuzey Anadolu Fay Hattının üzerinde kurulu bir şehir. Bu da yüksek deprem riski taşıdığını gösteriyor. 1999 yılında Gölcük’te ve Düzce’de iki büyük depremde 20 bini aşkın insanımız hayatını kaybetti. Bu resmi rakam. Gayri resmi kayıp sayısının ise 40 binin üzerinde gerçekleştiği, yüzbinlerce konutun yıkıldığı veya oturulamaz hale geldiği ise bilinen bir gerçek. 2022 yılında da Düzce’de büyük bir deprem yaşadık. Deprem sonucu Düzce kent genelinde 37 kişi, İstanbul'da 2 kişi, Zonguldak'ta 10 kişi, Sakarya'da 26 kişi, Bolu'da 14 kişi ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere toplamda 93 kişi yaralandı. Depreme yakalanan 1 kişi kalp krizi sebebiyle, 1 diğer kişi ise deprem paniği ile kaçarken düşüp merdivene kafasını çarpıp beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti. Bu deprem hepimize depremin değil tedbirsizliğin, niteliksiz yapıların insan canına mal olduğunu hatırlatmalı.” diyerek TÜİK verileriyle ortaya konulan Kocaeli’deki riskli binalar hakkında yapılacak çalışmaların ve alınması gereken tedbirlerin bilimsel veri temelli araştırılması gerektiğinin altını çizdi.

TÜİK’in Bina ve Konut Nitelikleri Araştırması verilerinde yer alan bilgilere göre Kocaeli’de bulunan toplam 602 bin 601 konutun, 59 bin 533’ü 1980 yılı öncesinde, 204 bin 950’si 1981 ile 2000 yılı arasında, 292 bin 196’i ise 2001 yılı ve sonrasında inşa edilmiş bulunuyor. Buna göre; Kocaeli’ de yapım yılı bilinmeyen 45 bin 922 bina binanın da eklenmesiyle toplam konutların yüzde 51,5’i eski yönetmeliğe göre inşa edilen binalardan oluşuyor.