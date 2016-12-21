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Kocaeli'deki FETÖ/PDY Soruşturması

Gözaltına alınan şüphelilerden 18'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı

Kocaeli'deki FETÖ/PDY Soruşturması

21 Aralık 2016 Çarşamba 14:12

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi. 

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince gözaltına alınan 56 şüpheliden 18'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 

Sağlık kontrolünden geçirilen 6'sı kadın 18 şüpheli, güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. 

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iki hafta önce örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock"u kullananlar arasında kırmızı listede oldukları iddia edilen farklı meslek gruplarından 75 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, KOM ekiplerince yapılan operasyonda bu şüphelilerden 56'sı gözaltına alınmıştı. 

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