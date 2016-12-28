Kongreleri değerlendirdi!

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, hem nisan ayında planlanan kongreleri için hem de olası bir referanduma karşı şimdiden hazır olduklarını söyledi.

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, partilerinin muhtemelen nisan ayı gibi kendi kongrelerini yapacaklarını belirterek, “Üç ayımız kaldı. Bu üç aylık çalışmada tüm teşkilatlar kongreyle ilgili resmi evraklarını hazırlayacaklar, kendi üyelerini güncelleyecekler. Kongreye hazır bir listeyle ilgili de çalışmalarını hızlandıracaklar. Teşkilatlarımızın asli görevi budur. Bu minvalde referandumun olma ihtimaline karşı bugün MHP kendi iç dinamiklerini, kendi projesi olan Etkili Sandık Görevlisi(ESG)’sini diri tutmaya, onlarla bir ön telefon görüşmesiyle sandıkta duracak insanları belirleyecek” dedi.

SIZMA OLMAMALI

Referandum ile alakalı talimat olmadığının altını çizen Ünlü, “Yarın referandum var deseler de hazırız, yarın kongre var deseler de hazırız. Hazırlıklarımız tamam, süreci bekliyoruz. Bugünlerde çalışmalarımız kongre üzerine yoğunlaştı. Fetullah Terör Örgütü ile bağlantılı isimleri listeye almamak, değişim rüzgarıyla alakalı MHP’nin genel merkezine, Ankara’ya karşı olanları listeye almamak adına şu an teşkilatlarımız bir dizi analiz yapıyor. Zor bir kongre olacak. Sızma olmaması için ilçe başkanları listelerini çok iyi analiz etmek zorundalar” diye konuştu.